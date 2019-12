Les produits antérieurs à Windows 7 sont orphelins

Ces systèmes d'exploitation sont dès lors vulnérables et deviennent des cibles de cybercriminels, prévient ce lundi la Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information (MELANI) dans sa lettre d'information.

La fin du service d'assistance de Microsoft n'a rien d'exceptionnel, rappelle l La période de dix ans prévue par le fabricant est en effet échue.

Or, quelque 10'000 serveurs équipés des produits «Windows Server 2008», «Windows Server 2008 R2», «SQL Server 2008» et «SQL Server s008 R2» sont en service en Suisse à l'heure actuelle. Ces produits présenteront alors des failles de sécurité que les cybercriminels risquent d'exploiter pour propager des logiciels malveillants de type rançongiciels.

MELANI recommande à toutes les entreprises et tous les particuliers qui utilisent ces vieux produits de les remplacer au plus vite. Si une mise à niveau n'est pas possible, il est impératif de prendre des mesures de protection, comme isoler les appareils concernés du reste du réseau et de l'internet.

A titre préventif, il est recommandé de procéder à la gestion du cycle de vie de tous les produits utilisés. Cela signifie qu'il faut planifier les migrations assez tôt, de manière à ce que les produits aient été remplacés au moment où Microsoft cessera de fournir les correctifs de sécurité. (ats/nxp)