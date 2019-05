Race for Water ou la fin de la soupe de plastique?

En 2050, sans changement rapide, il y aura plus de plastique que de poisson dans les océans! Exagération alarmiste? Pas quand on sait que les cinq gigantesques gyres de plastique qui tournoient à la surface de l’Atlantique, du Pacifique et de l’océan Indien, ne représentent qu’1% de la réalité. Les 99% restant sont en-dessous, présents pour la plupart sous forme de microparticules. Il n’est pas seulement question d’îles de plastique, mais d’une soupe de plastique. Et pour le Suisse Marco Simeoni, fondateur de Race for Water, «il est utopique de penser que l’on puisse nettoyer les océans. Tout simplement parce qu’aucun des projets proposés jusqu’à présent n’est économiquement viable, en plus d’être insignifiants en terme d’impact.»

Sa solution: donner à ces déchets sauvages une valeur marchande en les transformant en énergie. Grâce à des containers s’assemblant comme des Lego, que l’on peut facilement installer même dans des zones difficiles d’accès. «Il suffit d’avoir une dalle de béton de 1000 m2 à disposition et en un mois, le tout est opérationnel.» Le plastique entre d’un côté et ressort de l’autre sous forme de gaz synthétique pouvant à son tour produire de l’électricité. Entre-temps, il est concassé et chauffé à 850°C. Il s’agit d’une pyrolyse, effectuée sans oxygène. La matière ne brûle pas et, par conséquent, ne produit pas de CO2. Quant au gaz final, il est débarrassé de ses polluants grâce à divers filtres. En Normandie, une telle unité existe déjà; un prototype mis au point après deux ans de recherche et développement avec l’entreprise ETIA, que Marco Simeoni espère bien industrialiser à grande échelle d’ici 2020. Car elle «ingurgite» dans les 5 tonnes de plastique par jour. C’est à peu près ce qui se déverse, chaque jour également, dans la baie de Rio...

En février 2019, en Nouvelle-Calédonie, les scientifiques ont testé l’impact des microparticules de plastique sur les coraux. Photo: Breguet / Peter Charaf / DR

En plus de l’énergie solaire et de l’hydrogène, le bateau Race for Water peut aussi être tracté par le vent. Photo: Breguet / Julien Girardot / DR

D’ailleurs, c’est dans cette ville que l’idée a germé: «Dans la rue, quelqu’un attendait à côté de moi que je termine ma canette de bière pour la récupérer. Il voulait la revendre.» À Rio, ils sont ainsi plus de 150 000 à gagner quelques euros journaliers grâce à la collecte de l’aluminium. Résultat: plus aucune canette ne traîne dans les rues. Alors que le plastique est partout. Et Rio n’est pas une exception. Restait donc à faire en sorte que ce déchet rapporte d’avantage que l’aluminium ou le papier, de manière à ce qu’il soit collecté en priorité. Car il s’agit de traiter le problème à la source, avant que le plastique n’atteigne l’eau. Le fait de pouvoir le transformer en électricité – un bien précieux dans des endroits comme les favelas – garantirait aux collecteurs de rue la bonne rémunération.

Le prix de la passion



À l’époque, c’est-à-dire en 2015, Marco Simeoni est en plein tour du monde. Non pas pour le plaisir, mais pour le bénéfice de sa Fondation, Race for Water, lancée en 2010 dans le cadre d’une compétition de voile. Celle-ci n’est courue que par des trimarans de 70 pieds, les MOD 70, tous identiques les uns aux autres. À la différence que le sien est aux couleurs de la Fondation. Il tenait à s’engager pour la préservation des océans, en mettant le sport au service de sa cause. Mais c’était sans compter la crise économique à venir: «En 2013, nous avons dû quitter le championnat. En une année, nous avions perdu 10 millions d’euros de sponsoring, sachant que 10% était reversé à Race for Water.»

Le trimaran Race for Water et ses 35 m de long recouverts de 537 m2 de panneaux solaires. Photo: Breguet / Julien Girardot / DR

Seulement voilà, l’entrepreneur est un vrai amoureux de la mer. Alors, il finance lui-même sa Fondation. Il lui en coûtera entre deux et trois millions de francs par an! Et puisqu’il n’avait pas eu le temps d’effectuer le tour du monde au programme des MOD 70, il se lance seul avec son équipage dans l’aventure. En inscrivant les cinq gyres de plastique sur sa feuille de route. Son but: rapporter des centaines de milliers de microparticules, afin qu’elles soient étudiées. L’EPFL déterminera qu’il s’agit, à 80%, de polyéthylène et de polypropylène. L’école d’ingénieurs de Fribourg rapportera que 98% sont toxiques. «Un plastique flottant dans l’eau attire tous les polluants environnants, comme une éponge», explique Marco Simeoni. Quant à l’étude par l’université de Bordeaux, elle est toujours en cours. Elle avait pour mission d’incorporer ces microparticules dans l’alimentation de larves de poissons, comme cela se passe malheureusement dans la nature. A priori, les résultats sont alarmistes... Fort de ces conclusions et de son expérience sur le terrain auprès des populations les plus touchées au quotidien, là où les autorités n’ont pas les moyens d’investir dans le recyclage, Marco Simeoni s’est attelé à concrétiser son projet, non sans mettre un point d’honneur à éveiller les consciences. Car pour lui, son message est un message d’espoir. Même s’il reste le problème de pouvoir s’équiper. Si le coût devrait être amorti en dix ans, une unité vaut malgré tout dans les 3 millions d’euros. Pour certaines populations, seul le mécénat pourra leur permettre d’y accéder.

Changement d’attitude



Heureusement, les mentalités changent. Y compris dans le luxe. «Quand on parle de déchets à une marque de luxe, ça fait fuir, déplore notre homme. J’ai tenté durant deux ou trois ans d’avoir des partenaires de ce genre, mais si le projet plaît, la réponse a presque toujours été que ça cassait le rêve.» Il est donc particulièrement fier d’avoir, depuis mars 2018, Breguet comme sponsor principal: «C’est très courageux de leur part!» D’autant qu’à sa grande surprise, c’est la marque horlogère qui l’a approché. À ce moment-là, elle lançait sa ligne Marine. Pour célébrer le partenariat, elle a d’ailleurs créé une édition spéciale du modèle automatique Marine 5517, avec boîtier en titane et cadran bleu orné du navire Race for Water guilloché «Clous de Paris». Depuis, il accompagne les treize membres d’équipage.

Il faut dire que Breguet a un long et prestigieux passé lié à la mer. «Après avoir été nommé horloger officiel de la Marine française en 1815, Breguet a doté les navires de haute mer de chronomètres précis permettant de calculer la longitude en mer, précise Thierry Esslinger, le CEO. La maison a été fournisseur de la Marine pendant un siècle et demi, et c’est par exemple un chronomètre de marine Breguet qui a accompagné l’expédition de Dumont d’Urville en Antartique en 1840.» D’où ce partenariat, perçu comme une évidence. D’autant que Breguet voit dans Race for Water une cause se situant «dans la continuité directe de la volonté de la famille Hayek de contribuer activement à la sauvegarde de notre planète à travers de nombreux projets». La marque s’est d’ailleurs engagée jusqu’en 2021. Car «le vaisseau va à la rencontre du public, il favorise l’échange et vise à sensibiliser la nouvelle génération, qui représente notre avenir. Les aspects pédagogiques et scientifiques de cette initiative sont forts, et c’est primordial. Collecter les déchets, c’est bien, les valoriser et les transformer en énergie propre, c’est mieux».

«Un plastique flottant dans l’eau attire tous les polluants environnants, comme une éponge.»

D’ici 2021, le bateau Race for Water aura terminé sa deuxième Odyssée. Sauf qu’il ne s’agit pas du même navire. En 2015, Marco Simeoni a été approché par la société suisse PlanetSolar, dont le catamaran a fait le tour du monde uniquement grâce à l’énergie solaire. Construit en Allemagne en 2009-2010, il a coûté 15 millions d’euros. Mais une fois sa mission achevée, qu’en faire? Le revendre. Son propriétaire, Immo Ströher, un richissime entrepreneur, a reçu des offres. Pour en faire des bureaux ou des appartements. «Pas très glorieux comme deuxième vie, juge Marco Simeoni. Moi, avec un tel bateau, je pouvais lancer un second tour du monde et porter avec force les programmes de la Fondation. Mais je n’avais pas d’argent pour investir dans ce rachat. Il fallait me le donner.» Et c’est ce qui s’est passé!

Restait à le réaménager pour permettre des expéditions scientifiques, comme mesurer l’impact des microparticules de plastique sur l’environnement marin. Il fallait aussi trouver des sources d’énergies supplémentaires afin d’honorer le calendrier des escales. Ainsi naquît l’idée d’électrolyser l’eau de mer pour en faire de l’hydrogène, transformable en électricité. Ce que notre passionné de voile a encore voulu compléter par un kite de traction, sorte de grand cerf-volant utilisable lorsque l’embarcation vogue dans le sens du vent. Le bateau Race for Water combine donc trois énergies propres: solaire, hydrogène et éolienne.

En avril 2017, le voilà lancé à la conquête des mers, au départ de Lorient en Bretagne. Et ça marche: «Tout le monde veut monter à bord!» Des curieux aux médias, en passant par les politiques. L’occasion pour la Fondation d’aller encore plus loin et d’œuvrer pour l’accélération de la transition énergétique pour protéger les océans de toutes les pollutions, «en particulier du gaz carbonique et des sulfures qui tuent les coraux et affectent mollusques et planctons, sources de toute vie sur Terre. En cela, l’hydrogène est une solution d’avenir». Une urgence que Thierry Esslinger ne prend pas à la légère: «De nos jours, face à l’état de notre planète, il est devenu indispensable d’obtenir des réponses rapides, globales et réalistes, avec un vrai volontarisme et un sens de l’action comme le fait Race for Water. La priorité est à présent d’assurer la sauvegarde de notre environnement, tâche qui s’avère difficile à réaliser avec une telle ampleur par des actions de charité ponctuelles.»

(Tribune des Arts)