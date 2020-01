Les radiations d'entreprises ont bondi en 2019

L'année dernière, 31'265 sociétés ont été radiées du registre du commerce, selon les données compilées par le Crif. Ce chiffre marque un bond de 12,7% par rapport à 2018, a indiqué jeudi la société de services d'information.

Dans le même temps, 44'616 entreprises ont été créées, un chiffre en hausse de 3,3% sur un an. Il en résulte une croissance nette de 13'351 entreprises, précise le Crif. La plupart des nouvelles inscriptions ont été enregistrées dans les cantons de Zurich (7861), Vaud (4653) et Genève (3864).

Dans les différentes branches, le conseil de gestion présente le plus grand nombre de créations d'entreprises (3382), suivi par le commerce de détail (3083) et le secteur de la construction (3060).

Au niveau des radiations, le commerce de détail en enregistre le plus grand nombre (3284), suivi par le secteur de la construction (2743) et le commerce de gros (2652). Les branches avec la plus forte croissance nette sont les sociétés de conseil de gestion (+1697), le secteur immobilier (+1306) ainsi que les activités pour la santé humaine (+1185).

A l'inverse, un recul est essuyé dans le commerce de gros (-413), la restauration (-257) ainsi que le commerce de détail (-201). (ats/nxp)