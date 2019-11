La radio SRF déplacera de 30 à 70 employés

La radio alémanique SRF va déplacer entre 30 et 70 collaborateurs de Berne à Zurich. Les rédactions nationale et internationale resteront basées dans la ville fédérale et plusieurs émissions d'actualité continueront d'y être produites.

La rédaction économique, elle, travaillera toujours dans les deux villes. La direction de la SRF a informé mercredi les collaborateurs bernois, a indiqué jeudi à Keystone-ATS le porte-parole de la SRF Stefan Wyss, revenant sur des informations de la «Berner Zeitung».

Efforts d'économie

Pour l'instant, aucune décision n'a été prise sur le futur site de la chaîne d'information en continu SRF 4 et de la rédaction d'actualités. La rédaction en chef doit décider d'ici la fin de l'année si l'ensemble de l'équipe rejoint le «Radio Hall» de Zurich Leutschenbach ou seulement une partie. En fonction de la variante retenue, il restera entre 130 et 170 collaborateurs à Berne.

Dans ses efforts d'économies lancés après la votation de 2018 sur l'initiative No Billag, la SSR avait annoncé des projets de centralisation de sa production à Zurich pour la Suisse alémanique et à Lausanne pour la Suisse romande. Cette décision avait provoqué une vague de mécontentement.

Le plan initial de la SRF a été remplacé par une stratégie audio prévoyant un transfert moins important. Le site bernois de la SRF devra malgré tout économiser trois millions de francs, comme prévu initialement. (ats/nxp)