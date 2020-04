«La reprise du travail doit se faire en trois vagues»

L’épidémie de coronavirus a mis la Suisse à l’arrêt. Avec le confinement, les restaurants et la plupart des commerces sont fermés, alors que l’industrie tourne au ralenti. Heureusement, la pandémie ralentit et l’on commence à songer à la suite, soit à la reprise progressive du travail.

La Suisse n’est pas la seule dans ce cas. L’Autriche reprend gentiment le chemin du bureau. La plupart des commerces de moins de 400 m2 ont pu rouvrir ce mardi. Dès le 1er mai, l’ensemble des magasins et les coiffeurs pourront accueillir des clients. Hôtels et restaurants suivront dès mi-mai.

Peut-on de manière similaire relancer l’économie suisse, tout en évitant une nouvelle flambée épidémique? Certains livrent leur potion magique. «Notre stratégie consiste en un déconfinement progressif, par secteurs d’activité, en trois vagues successives, avec l’objectif de ne pas engorger les infrastructures de soins intensifs», explique Jean-Pierre Danthine, professeur d’économie à l’EPFL, actif au sein du centre E4S (Enterprise for Society – www.e4society.org). Mais il n’existe pas de stratégie de sortie de crise crédible sans prises de risques. «L’économique et le médical doivent travailler de concert pour trouver la porte étroite entre un déconfinement trop rapide faisant repartir l’épidémie et un déconfinement trop conservateur exagérément coûteux.»

Trois critères clés

Les experts du centre E4S se basent sur trois critères. «La capacité d’un secteur à fonctionner en télétravail, sa valeur ajoutée et le niveau d’emploi qu’il génère, ainsi que l’intensité des interactions sociales liées à cette activité», détaille le professeur. Leur évaluation a permis de brosser un scénario type, composé de trois vagues distinctes.

La première phase de déconfinement devrait concerner le secteur de la santé et le commerce. «1,367 million d’actifs», relève Jean-Pierre Danthine. Soit environ un tiers des employés travaillant dans le pays. «Dans un deuxième temps viendraient s’ajouter les gens travaillant dans l’industrie et la construction, soit environ 1,1 million de personnes.»

Par la suite, une troisième phase devrait survenir. «En l’absence d’une reprise de l’épidémie, les quelque 1,2 million de personnes s’activant dans la finance, l’administration, l’hôtellerie, la restauration et les transports pourraient finalement reprendre le chemin du travail.»

Des exceptions existent

Tout n’est pas gravé dans le marbre. Des exceptions seront nécessaires pour que la société puisse remettre le pied à l’étrier dans de bonnes conditions, notamment les parents. «Cela concerne les restaurants dont auront besoin les travailleurs déconfinés, les transports et également les garderies et écoles primaires.»

À signaler que cette stratégie ne va pas complètement dans le sens des récentes propositions faites par les plus libéraux du pays. «Pour la réouverture de l’économie à partir du 26 avril 2020, le Conseil fédéral devrait présenter un concept neutre sur le plan sectoriel, affirme Jérôme Cosandey, directeur d’Avenir Suisse pour la Suisse romande. En aucun cas, la Berne fédérale ne devrait décider à l’échelon individuel quelles sont les entreprises qui peuvent reprendre ou non leurs activités.» Pour lui, toutes les firmes qui agissent de manière conforme aux règles d’hygiène de l’OFSP devraient être autorisées à travailler. «Des règles strictes, tels que le port obligatoire des masques et l’utilisation de gants hygiéniques, devront être définies pour toutes les activités impliquant des services personnels et des contacts physiques, par exemple en coiffure ou en physiothérapie, où la distanciation sociale est plus difficile à respecter», précise-t-il. Le télétravail devra aussi être privilégié dans la phase de transition. «Mais sur une base volontaire.»

Comportement à changer

Cela étant, les experts du centre E4S mettent aussi en avant la nécessité de changer les comportements. «La virulence du coronavirus impose de ne remettre dans le circuit économique et social des personnes non-immunes qu’avec des mesures de précaution exceptionnelles: adaptation des postes de travail au maintien de la distance sociale, port du masque généralisé, désinfection des mains praticable systématiquement et prise de température à l’entrée des bâtiments.»

Mais quelle que soit la stratégie suivie, le retour à la normale est impératif. Les coûts du confinement sont massifs pour le pays. Et le professeur de conclure: «Les pertes de valeur ajoutée se situent entre 700 millions et 1,4 milliard de francs par jour.»