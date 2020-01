Résultat record pour la Banque Migros en 2019

Légère croissance des recettes pour Migros en 2019

Le groupe Migros a vu ses recettes légèrement augmenter l'année dernière. Si le commerce de détail classique, notamment les supermarchés, a souffert d'un léger recul, les ventes en ligne ont poursuivi leur solide avancée.



En 2019, le géant orange a enregistré une progression des ventes de 0,7% à 28,66 milliards de francs, a-t-il indiqué vendredi dans un communiqué.



Les marchés spécialisés (Micasa, SportXX, Melectronics, Do it Garden, Interio et Obi), secteur que Migros est en train de restructurer, ont vu leurs recettes reculer de 1,2% à 1,8 milliard de francs.



Le commerce en ligne affiche par contre une santé resplendissante, avec des ventes en forte hausse de 9,9% à 2,3 milliards de francs. La locomotive Digitec Galaxus a réalisé a elle seule un chiffre d'affaires de 1,1 milliard, une envolée de 16,1% comparé à 2018.



Les résultats détaillés seront publiés le 24 mars.