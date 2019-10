Roche prolonge son offre sur Spark Therapeutics

Le laboratoire rhénan Roche a une nouvelle fois reporté la date butoir pour la finalisation de son projet de rachat de l'américain Spark Therapeutics. L'objectif est de laisser du temps supplémentaire aux autorités de la concurrence étasunienne (FTC) et britannique (CMA) pour achever leur examen de l'opération.

La période de souscription des actions en circulation a été étendue au 25 novembre, au lieu du 30 octobre. Elle pourrait encore être prolongée selon les circonstances, prévient Roche mardi.

Les actionnaires de Spark se voient toujours offrir 114,50 dollars en espèces par action. «Les parties demeurent attachées à la transaction et travaillent en collaboration et promptement avec la FTC et la CMA», selon le communiqué. (ats/nxp)