SGS effectue deux acquisitions

Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS poursuit ses acquisitions complémentaires. Le groupe genevois a acquis une participation dans le hongkongais Vircon et a repris les actifs et opérations de l'américain Forensic Analytical Laboratories.

A Hong Kong, SGS a pris une participation de 20% dans Vircon, entreprise avec laquelle le groupe était déjà lié dans le cadre d'une coentreprise, a précisé la société suisse mardi dans un communiqué.

Détails non communiqué

Vircon emploie plus de 75 personnes et a dégagé des recettes annuelles de 40 millions de dollars hongkongais (environ 5 millions de francs). Aux Etats-Unis, le groupe dirigé par Frankie Ng a repris les actifs et les activités du californien Forensic Analytical Laboratories. Cette dernière compte 52 salariés pour un chiffre d'affaires annuel de 6,8 millions de dollars (quasiment autant en francs), a précisé SGS dans un communiqué distinct.

Les détails financiers des deux opérations n'ont pas été dévoilés. (ats/nxp)