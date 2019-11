Swiss change ses règles d’embarquement

Les vacances de fin d’année se rapprochent et les voyageurs suisses ne se préparent pas tous pour les sports d’hiver. Du coup, les directions de compagnies d’aviation retrouvent les préoccupations de fortes affluences et des cadences de rotation à préserver. Le groupe Lufthansa prévoit lui-même de moderniser et d’accélérer les procédures d’embarquement. Sa filiale bâloise Swiss suivra l’exemple, en commençant avec vingt vols. La lecture des cartes d’embarquement se compliquera.

La logique de la nouvelle procédure d’embarquement, promue par Lufthansa, relève en fait d’un élémentaire bon sens. On commence par le groupe de passagers dont les places sont réservées à côté des fenêtres, puis ceux du milieu et enfin ceux assis le long du ou des couloirs. Il s’agit du système «wilma», selon le jargon dominant dans des compagnies américaines, ou même Air France/KLM et British Airways. Autrement dit, «window/middle/aisle».

Lufthansa commence à appliquer ce système dès jeudi. Le groupe allemand le généralisera ensuite sur son réseau européen au cours de l’hiver, tout en l’imposant à sa filiale Austrian Airlines, excepté à Genève et Zurich. Des obstacles locaux subsisteraient sur ces aéroports. Il est pourtant indiqué que Swiss commencera à exploiter le système «wilma» avec vingt vols court-courriers, selon l’agence d’information AWP.

Nouvelle contrainte

Responsable de la gestion des flux de passagers chez Lufthansa depuis un an, Vicky Scherber ne s’attend certes pas à des miracles avec «wilma», mais à un gain d’en moyenne deux minutes sur chaque embarquement: «Et cela constitue tout de suite environ un dixième du temps nécessaire pour chaque procédure d’embarquement.» Le système devrait favoriser en outre des montées à bord plus calmes, en dépit de masses de bagages à main de plus en plus gênantes.

Une nouvelle contrainte s’imposera toutefois aux passagers: il ne suffira plus de prêter attention au numéro de halle d’embarquement ou à celui des sièges réservés, indiqués sur les cartes d’embarquement. Les processus de montée à bord seront en effet assurés en cinq groupes, mentionnés sur les mêmes documents. Il sera évidemment préférable d’éviter toute erreur à ce sujet, d’autant plus que le personnel des compagnies prendra toujours soin d’éviter de diviser des familles, ou de séparer des invalides et les personnes qui les accompagnent.

Bon voyage et bonnes vacances!