TAG Heuer sort la troisième génération de sa montre connectée

On pouvait craindre que la pandémie de coronavirus grippe le lancement de la nouvelle TAG Heuer connectée, mais heureusement il n'en est rien. C'est que le bébé technologique de la marque chaux-de-fonnière, contrairement à ses deux premières moutures lancées en 2015 et 2017, est désormais en grande partie dépendante du savoir-faire chinois. Le design et les applications sont développées à l'interne, à l'Institut digital, qui est devenu le pendant de l'Institut qui chapeaute le développement des montres mécaniques, mais la collaboration avec Intel, initiée il y a cinq ans par Jean-Claude Biver (alors CEO de la marque), n'est en effet plus d'actualité et la réalisation est confiée à des équipes, partenaires et fournisseurs experts en Chine.

Swiss made impossible

"Dès aujourd’hui, la nouvelle Connected de TAG Heuer est disponible à la commande dans toutes les régions", rassure Lucy Tallo, chargée de la communication. Elle sera livrée dans un réseau de revendeurs sélectionnés et dans les boutiques TAG Heuer dès vendredi 13 mars, et disponible sur www.tagheuer.com en Australie, au Japon, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Plus question donc d'être swiss made: "C'est impossible dans le domaine de la smartwatch, ou alors il aurait fallu que même l'OS soit suisse", rappelle Lucy Tallo.

Cette 3e génération de Tag connectées s'inspire des lignes des chronographes de la maison et ses cadrans se déclinent en cinq versions, Classique, Orbital, Carrera, Timekeeping et Carbon. D'inspiration mécanique ou digitale, chacun de ces cadrans peut encore être personnalisé. La technologie embarquée de Wear OS de Google permet l'accès au Playstore pour mettre sur la montre toutes les applis existante sur son téléphone.

La part belle aux activités sportives

Les fonctionnalités font la part belle au sport, comme la course à pied, le vélo, et bien sûr la spécialité de TAG Heuer, le golf. Les applis développées par TAG Heuer sont en effet aussi téléchargeables sans posséder la montre, à condition de les acheter. Et ça marche plutôt bien, puisque la marque enregistrait à la fin de 2019 le 100 000e utilisateurs de celle consacrée aux amoureux du 18 trous. L'interface avec le smartphone permet une lecture complète de ses performances en fin de journée, quelle que soit l'activité sélectionnée. Sur le plan plus médical, un capteur de battements cardiaques (battements par minute)est déjà proposé, mais l'offre est appelée à s'étendre. En effet, Google ayant racheté Fitbit, des mises à jour régulières et une extension des fonctions sont prévues. Pour Frédéric Arnault, directeur de la stratégie et du digital chez TAG Heuer, "ce magnifique garde-temps offre une expérience immersive, puisqu'il s'inscrit désormais dans un écosystème numérique TAG Heuer complet, calibré pour la performance et le sport".

66 millions de montres connectées en 2019

La clientèle se divise en deux catégories: les quarante ans et plus, qui ont déjà une TAG mécanique et complète leur collection avec une smartwatch, et les trentenaires, qui entrent dans l'univers de la marque directement via la montre connectée. Avec une fourchette de prix allant de 1750 fr. à 2300 fr., cette smartwatch s'inscrit clairement dans un segment haut de gamme, cible choisie dès 2015. A titre de comparaison, il s'est vendu en 2019 près de 66 millions de montres connectées dans le monde, dont près de la moitié sont des Applewatch. La première version de la TAG connectée s'était vendue à plus de 56 000 exemplaires, mais depuis les chiffres font défaut. "Toutes les générations précédentes ont été épuisées, et c’est l’objectif que TAG Heuer vise pour 2020 avec cette troisième génération, assorti bien entendu de prévisions à la hausse par rapport aux précédentes".