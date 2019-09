TripAdvisor a bloqué 1,4 million de «faux» avis

TripAdvisor, régulièrement accusé de ne pas faire le ménage dans les commentaires sur sa plate-forme, affirme avoir bloqué 1,4 million de «faux» avis l'an dernier dans le monde. Le site héberge plus de 750 millions d'avis à ce jour.

Entre janvier et décembre 2018, 66 millions d'avis de voyageurs du monde entier ont été envoyés vers la plate-forme, disponible en 28 langues, afin de partager et d'évaluer des expériences dans des restaurants, hôtels et autres lieux de loisirs.

Près de 97% de ces avis ont été mis en ligne après vérification - via un système d'analyse automatisé - que «leur contenu était pertinent, non commercial, relevait d'une expérience directe, et était non biaisé», a indiqué mardi TripAdvisor dans son premier rapport sur «la transparence des avis».

Par les adresses IP

Les commentaires restants ont été soit automatiquement rejetés en raison d'«un problème clair de modération ou d'intégrité», soit soumis à une évaluation plus poussée des employés de l'équipe de modération.

Termes grossiers, avis «achetés», soupçons sur l'authenticité de l'auteur, tentative «délibérée» de tromper les clients: certains commentaires peuvent être rédigés «dans le but de manipuler la note ou le classement d'un établissement, par quelqu'un qui peut être un membre du personnel ou un concurrent», a détaillé TripAdvisor.

Pour détecter ces «faux» avis, le site s'appuie sur une technique inspirée du secteur bancaire qui retrace notamment les adresses IP «pour comprendre l'origine de chaque avis» et le compare au «comportement électronique typique des contributeurs authentiques», qui a été établi «au fil des ans».

Même après publication, des avis peuvent également être «signalés» à la plate-forme, par ses utilisateurs: moins de 1% des commentaires l'ont été en 2018, et «43% d'entre eux ont été supprimés après examen», est-il spécifié.

La crédibilité de TripAdvisor avait été remise en question à la fin 2017, quand un faux restaurant était devenu la table la mieux notée de Londres en quelques semaines à la suite d'un canular d'un contributeur du site «Vice». (ats/nxp)