Trump peut attendre pour l'accord avec la Chine

Le président des Etats-Unis Donald Trump a assuré vendredi ne pas avoir besoin d'aboutir à un accord commercial avec la Chine avant l'élection de 2020. La santé de l'économie américaine est bonne, a-t-il insisté.

Le milliardaire républicain, qui avait affirmé début 2018 que les guerres commerciales étaient «bonnes et faciles à gagner», sait qu'il est très attendu sur ce dossier qui suscite la nervosité des marchés financiers et génère des inquiétudes sur la croissance américaine. En quête d'un second mandat de quatre ans, l'ancien homme d'affaires de New York tente depuis plusieurs mois de rassurer les agriculteurs américains qui subissent de plein fouet les mesures de rétorsion chinoises.

«Je ne pense pas avoir besoin [d'un accord, ndlr] avant l'élection», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse commune avec le premier ministre australien Scott Morrison. «Les gens savent que nous faisons du bon boulot» a-t-il martelé. Il s'est dit convaincu que cela n'aurait pas d'impact sur le résultat du scrutin.

Discussions à Washington

Engagées dans une guerre commerciale qui s'est traduite par des droits de douane réciproques sur des centaines de milliards de dollars de produits, les deux premières puissances économiques mondiales ont multiplié ces derniers jours les signes d'apaisement à l'approche d'une rencontre à haut niveau en octobre.

Des discussions menées jeudi et vendredi à Washington en amont de cette réunion entre négociateurs chinois et américains ont été «productives», ont assuré vendredi les services du bureau du représentant américain au commerce (USTR). Mais l'issue des tractations reste incertaine.

«Nous souhaitons un accord total. Un accord partiel ne m'intéresse pas», a lancé Donald Trump vendredi qui vante régulièrement ses talents de négociateur. «Cela pourrait aller vite, mais ce ne serait pas le bon accord. Il faut bien faire les choses», a-t-il expliqué, insistant sur l'extrême complexité du dossier en particulier concernant la protection de la propriété intellectuelle. (ats/nxp)