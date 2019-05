Uber lance une caisse maladie gratuite pour ses chauffeurs en Suisse

Coup de théâtre dans le transport de personnes à la demande en Suisse. Le géant californien annonce une véritable révolution dans ses propres habitudes : à savoir «le lancement d’une police d'assurance couvrant, entre autres, la maladie, les accidents et les congés maternité et paternité, dans le cadre d’un partenariat avec le groupe zurichois AXA XL. Le nouveau programme "Protection Partenaire" sera entièrement financé par Uber, sans frais pour les chauffeurs et coursiers. Avec cette nouvelle offre d'assurance, tous les partenaires indépendants utilisant notre application en Suisse seront désormais mieux protégés. »

Une telle décision constitue une véritable concession de la part d’Uber. Souvenez-vous! Le jeudi 2 mai, le Tribunal des prud’hommes de Lausanne a condamné une filiale néerlandaise du géant californien, Uber/Rasier, pour licenciement abusif d’un chauffeur. La firme contestait pour sa part la qualité d’employeur de ce conducteur. Les juges ont établi que le lien entre le chauffeur et cette société relevait pourtant d’un contrat de travail sur appel, comparable à celui liant une compagnie de taxis ordinaire et ses collaborateurs actifs au volant. Uber/Rasier devrait donc payer des cotisations sociales pour le compte de son chauffeur vaudois, conclure une assurance accident et payer des congés maladie en cas de besoin. Cette logique s’étendrait dès lors, selon les cas, à l’octroi de congés maternité ou de vacances pour chaque chauffeur.

Uber/Rasier se déclarerait donc prête à assumer aujourd’hui, au moins en partie, de telles charges sociales. À notre connaissance, Uber/Rasier s’est toutefois pourvue en appel contre le jugement des Prud’hommes lausannois du 2 juin. Le droit est donc encore loin d’être connu. (24 heures)