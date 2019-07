UBS fait nettement mieux que prévu

Le groupe bancaire UBS a bouclé son deuxième partiel sur un bénéfice net attribuable aux actionnaires frôlant 1,4 milliard de dollars (presque autant en francs), en hausse de 1% par rapport à la même période un an plus tôt, alors que la communauté financière s'attendait à un net recul.

«Nous sommes parvenus à encore nous améliorer par rapport au robuste deuxième trimestre 2018 et atteindre le bénéfice net le plus élevé pour un deuxième trimestre depuis 2010», s'est félicité mardi dans un communiqué le directeur général (CEO) du numéro un bancaire, Sergio Ermotti. Et ce «malgré des conditions de marché plus difficiles que l'année dernière», a-t-il ajouté.

Le résultat net s'est inscrit à 1,39 milliard de dollars. Le bénéfice avant impôts publié est ressorti à 1,76 milliard, soit 3% de mieux en rythme annuel. Toutefois, sur une base ajustée, il accuse un recul de 2% à 1,79 milliard. Le produit d'exploitation s'est également légèrement contracté (-1,5%) à 7,53 milliards.

Economies toujours à l'ordre du jour

La copie rendue par la banque aux trois clés dépasse les projections les plus optimistes des analystes sondés par AWP. Ceux-ci tablaient en moyenne sur un produit d'exploitation à 7,20 milliards, un bénéfice avant impôts à 1,41 milliard et un résultat net juste en dessous du milliard de dollars.

Pour la suite de l'exercice, la direction d'UBS maintient ses ambitions inchangées «dans l'ensemble» et confirme notamment son objectif d'économies supplémentaire de 300 millions de dollars, dont la banque devrait récolter les fruits surtout au deuxième semestre. (ats/nxp)