Pénurie d’électricité – Économiser l’énergie oui, mais pas question de toucher au ski Nos lectrices et lecteurs sont prêts à se chauffer moins ou même à travailler le dimanche. Mais ils ne veulent surtout pas arrêter les remontées mécaniques. Julien Culet

La population est prête à faire des sacrifices, mais pas n’importe lesquels. GIAN EHRENZELLER / KEYSTONE

La population suisse serait prête à faire des économies d’énergie. C’est ce qui ressort de notre sondage non représentatif, réalisé cette fin de semaine sur les sites tdg.ch et 24heures.ch. Plus de 4000 personnes ont voté, plébiscitant plusieurs des mesures proposées. On peut y voir un signal, celui que les citoyens ne refuseraient pas une certaine sobriété énergétique cet hiver, alors que la Confédération n’a pas encore dévoilé ses intentions en la matière.