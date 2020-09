Votations du 27 septembre – Ecopop soutient l’initiative de limitation L’association Écologie et Population estime qu’un «oui» à l’initiative de l’UDC permettrait d’éviter une partie des conséquences néfastes de la surpopulation en Suisse, telle que la surconstruction.

Une affiche de l’UDC invitant à voter «oui» à l’initiative de limitation photographiée le 27 août à Lausanne. KEYSTONE

L’Association Écologie et Population (Ecopop), l’Association suisse industrie et agriculture (ASIA) et «Stopp Littering Schweiz» disent oui à l’initiative UDC dite de limitation. Selon elles, c’est la dernière occasion de changer de cap écologique.

Les conséquences de la surpopulation en Suisse sont graves, ont affirmé les trois organisations lors d’une conférence de presse lundi à Berne. En amont de la votation sur l’initiative dite de limitation, sur laquelle le peuple votera le 27 septembre, elles se sont inquiétées: ces 13 dernières années, pour accueillir un million d’immigrants, il a été nécessaire de construire sur une surface équivalente à 57’000 terrains de football.

La surconstruction, la perte de tranquillité et la disparition de lieux de loisirs pèsent sur une qualité de vie qui diminue, a appuyé Andreas Thommen, secrétaire général d’Ecopop. Pour lui, les possibles bénéfices économiques de l’immigration ne pourront jamais compenser ces pertes immatérielles.

Population dense

Hans Bieri, secrétaire général d’ASIA, a souligné que la Suisse est l’un des pays les plus densément peuplés. Selon lui, la population doit cesser d’augmenter si la Suisse veut se prémunir contre les risques de famine en cas d’effondrement global de la chaîne d’approvisionnement. L’immigration n’est ni un droit humain ni une condition à la prospérité économique, a-t-il ajouté.

Cette initiative offre une dernière occasion de mettre fin aux effets désastreux de la libre circulation des personnes sur l’environnement notamment, a averti Christine Gross, de «Stopp Littering Schweiz».

Fin novembre 2014, 74,1% du peuple avait refusé une initiative radicale d’Ecopop qui demandait de restreindre l’immigration annuelle à 0,2% de la population résidente. À l’époque, l’Association pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN) et certaines sections cantonales de l’UDC avaient soutenu ledit texte.

ATS/NXP