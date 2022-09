Enquête sur le vécu du terrain – Écouter les professionnels des soins pour contrer la pénurie Une cohorte sera interrogée au fil des ans pour identifier ce qui facilite ou compromet le travail et pousse certains à arrêter. Marie Nicollier

Entre 5000 et 1000 professionnels de la santé suisses et 1500 proches aidants répondront tous les ans à un questionnaire élaboré par Unisanté et l’Institut et Haute École de la santé La Source. (Ici: un couloir du CHUV). KEYSTONE/Gaetan Bally)

La pénurie de professionnels de la santé fait rage. Les conditions de travail en épuisent plus d’un. Qu’est-ce qui poussent certains à quitter leur profession, exactement? Et comment améliorer leur bien-être?

Pour le savoir, les institutions vaudoises Unisanté et l’Institut et Haute École de la santé La Source lancent le projet de recherche SCOHPICA*. Dès le mois d’octobre, entre 5000 et 10’000 professionnels des soins en tous genres (pharmaciens, médecins, infirmières, psychologues…) seront recrutés dans tout le pays pour former une cohorte. Chaque année, ils répondront à un questionnaire en ligne sur leurs parcours, leurs conditions de travail, leur bien-être ou encore leur intention de jeter l’éponge.

«Si l’on veut définir des politiques publiques appropriées en vue d’assurer des soins de qualité, il est important de déterminer les conditions optimales pour la pratique.» Isabelle Peytremann Bridevaux, médecin cheffe à Unisanté et investigatrice principale de la recherche

Une cohorte de 1500 proches aidants sera créée dans un deuxième temps. Le but est de collecter des données longitudinales en vue de les mettre à disposition – en continu – des décideurs du système de santé. Ces informations précises devraient permettre, espèrent les chercheurs, de dessiner des pistes pour améliorer le bien-être des professionnels, prévenir les épuisements et lutter contre la pénurie.

Données lacunaires

«Les proches aidants et les professionnels de la santé sont les deux piliers sur lesquels repose le système de santé, insiste Stéphane Cosandey, nouveau directeur de l’Institut et Haute École de la santé La Source. Il est nécessaire d’identifier clairement les facteurs qui facilitent ou compromettent leur travail.»

«Peu de données existent en Suisse sur leur trajectoire et leur vécu, relève Isabelle Peytremann Bridevaux, médecin cheffe à Unisanté et investigatrice principale de l’étude. Si l’on veut définir des politiques publiques appropriées en vue d’assurer des soins de qualité, il est important d’en savoir plus et de déterminer les conditions optimales pour la pratique.»

Cette recherche est financée par Académie Suisse des Sciences, l’OFSP et l’Observatoire suisse de la santé.

