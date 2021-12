C’est vous qui le dites 08 décembre - Écrans, éoliennes, climat, voyage en avion

Écrans

L’affichage numérique n’améliore rien

À propos de l’article intitulé «Lausanne se voit forcée d’accepter un écran de pub très invasif» («24 heures» du 30 novembre 2021).

Tous les affichages posés sur le domaine public rapportent quelques sous. Pour Lausanne, cela doit représenter je suppose quelques milliers de francs. J’ai juste une petite observation à faire, soit: cet affichage numérique est inutile et n’améliore rien.

Entre 65 ans et plus, il n’est déjà pas évident de prendre un billet de bus, de lire le plan et de peser sur le bon bouton, idem pour le train. Un écran tactile, cela va devenir un jeu d’enfant, surtout quand il y a de la pluie ou de la neige. Malgré la profusion de LED, ce panneau constitue qu’on le veuille ou non un gaspillage d’électricité et une pollution lumineuse de plus.