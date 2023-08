Un été au zénith (28/41) – Écrasées par le soleil, les villes se mettent en quête de fraîcheur Avec le réchauffement, l’été transforme nos villes en fournaises. Différents urbanistes appellent à les adapter d’urgence pour qu’elles restent habitables. Thibault Nieuwe Weme

L’été passé, de nombreux visiteurs avaient «grillé» sur l’esplanade très bétonnée de Plateforme 10, à Lausanne, exemple type d’un îlot de chaleur. Les autorités ont rectifié le tir en posant un nouveau revêtement, moins foncé notamment. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

«Docteur, ma ville est en surchauffe, que faire?» Depuis quelques années, les citadins sont chaque été aux prises avec le phénomène des «îlots de chaleur». Loin de l’archipel paradisiaque, il désigne une sorte de microclimat urbain aux endroits où le bitume est roi. La différence avec la campagne voisine, pourtant soumise au même ensoleillement, peut atteindre 8 degrés.

En Suisse comme ailleurs en Europe, la densification des villes ces dernières décennies a imperméabilisé les sols sur des milliers d’hectares. Entre 2000 et 2018, c’est l’équivalent de la Slovénie qui a été bétonnée sur le Vieux-Continent, selon une étude de l’Agence européenne pour l’environnement. Tout cet asphalte accumule l’énergie solaire la journée, sans pouvoir la «transpirer» la nuit. Résultat: les villes étouffent

Au moins, il y a peu de dissensions parmi les urbanistes. Les solutions vont de soi: végétaliser les bâtiments, éclaircir les chaussées, absorber l’eau de pluie, favoriser les flux d’air frais… Reste aux villes à décroiser les bras, selon Jérôme Chenal, directeur du laboratoire CEAT (Communauté d’études pour l’aménagement du territoire) à l’EPFL. La mutation des centres urbains serait trop lente.

Un catalogue de mesures pour rafraîchir Lausanne Cela fait plusieurs années que le monde universitaire anticipe la question de l’adaptation des villes au changement climatique, espérant inspirer les autorités. Sous nos latitudes, «les températures d’une ville comme Lyon devraient atteindre celles d’Alger d’ici trente ans», rappelle Muriel Delabarre, professeure d’urbanisme à l’Institut de géographie et durabilité de l’Université de Lausanne. Vu l’urgence, «il faut acclimater nos villes dès maintenant. Attendre n’est plus une option.» Plus que du confort, il en irait de la santé publique: «L’augmentation des températures entraîne une plus grande exposition aux maladies», souligne l’urbaniste. Les pansement sur les îlots de chaleur ne suffiraient plus. Place aux «îlots de fraîcheur». La chercheuse s’est donc lancée dans un grand travail de catalogage des mesures à prendre pour créer «de bonnes conditions d’habitabilité» dans nos villes. Son récent ouvrage «Trame de fraîcheur», en libre accès sur internet, revient en détail sur le cas de Lausanne à l’horizon 2050, «mais peut inspirer d’autres villes».La mesure phare revient à créer jardins, parcs et couloirs de verdure pour assurer des ombrages naturels. Mais aussi un meilleur système d’écoulement des eaux, ce qui implique de «débitumer» l’agglomération. Végétalisée avec intelligence, dans un réseau interconnecté, une ville peut «relayer la fraicheur» des grands aux petits parcs jusque dans les plus petits îlots de verdure. Mais avant de prospecter, il a fallu prendre la fièvre de Lausanne. L’équipe de Muriel Delabarre a travaillé sur la base d’images satellites qui définissent les températures au sol, et en a déduit les «hotspots de chaleur» à travers la capitale vaudoise. Sans surprise, les sites les plus critiques sont la gare, l’aéroport de la Blécherette et les places très asphaltées de la Riponne et du Tunnel. Ces dernières doivent justement devenir l’un des maillons de cette «trame de fraîcheur» à titre expérimental. Victoire pour l’urbaniste: la Ville de Lausanne va intégrer ces données à ses réflexions d’avenir. Reste la question du budget, qui peut vite freiner les ambitions. Là aussi, Muriel Delabarre a tout prévu. «Le catalogue comprend de petites actions plus économes. Les villes peuvent faire la balance par rapport à leurs ressources.» Cartographie de Lausanne adaptée aux fortes chaleurs, telle qu’imaginée par Muriel Delabarre. «Trame de fraîcheur – Le projet d’urbanisme écologique face au changement climatique», page 132

Coloniser les places vides

Jérôme Chenal prend l’exemple de Plateforme 10 à Lausanne. «Quand le projet a été accepté, on ne parlait pas d’îlots de chaleur tous les étés. Dix ans plus tard, on se rend compte du manque de vision des autorités.» Depuis, un brumisateur a été installé pour rafraîchir les visiteurs, mais Jérôme Chenal se méfie des mesures sparadrap. «Pour compenser une faute, on vient utiliser de l’eau, une ressource de plus en plus rare… C’est l’exemple à ne pas suivre.»

À la place, il recommande la plantation d’arbres, qui restent l’arme la plus efficace contre les chaleurs suffocantes. Mais où les planter? «En Suisse, on tient souvent à laisser des grandes places vides pour accueillir des événements populaires, ce qui empêche de mettre des arbres. Je veux bien, mais encore faut-il qu’il y ait un programme qui remplisse la place, juge l’urbaniste. Si on ne l’utilise que pour le cirque une fois par année, qu’il aille voir ailleurs. À moins de dix jours d’occupation de la place par année, ce sont les arbres qui doivent gagner.»

Si les villes rechignent à en planter en masse, c’est qu’elles n’aiment pas «le surplus de travail lié à l’entretien, estime Jérôme Chenal. Sur une place vide, vous passez le camion-balai, tout est nettoyé en moins de deux. Avec des arbres qui perdent leurs feuilles, c’est plus pénible… Alors qu’on pourrait très bien imaginer qu’elles soient récupérées pour créer du humus utile ailleurs dans la ville. Nous avons une vision encore beaucoup trop cosmétique de l’environnement.»

Mimétisme peu efficace

Jérôme Chenal cite quelques villes exemplaires à l’étranger, mais refuse de tomber dans le piège du mimétisme béat. La Suisse ne pourrait pas reproduire l’architecture des pays où il ne pleut pas (lire encadré). «La ville de Shibam au Yémen – avec ses bâtiments serrés et ses rues très étroites – est un bon exemple de schéma tropical impossible à imiter à Lausanne. Nous devons composer avec notre propre saisonnalité, qui est plus fluctuante que dans ces pays où il fait chaud toute l’année. L’hyperdensification poserait problème en cas d’épisode orageux violent, ou simplement en hiver lorsque justement nous cherchons le soleil. Il n’y a pas une seule réponse globale pour toute la planète.»

L’urbaniste s’effraie de la future course aux climatiseurs, jusqu’ici peu utilisés. «Pour éviter des grandes consommations d’énergie, il va falloir remettre la ventilation naturelle au goût du jour et penser les bâtiments en fonction de leur orientation à la lumière. Des réflexes architecturaux qui manquent encore aujourd’hui.»

Mais la résistance est forte. «Nous vivons dans un pays de cimentiers. Quand j’étais petit, il y avait un slogan qui disait: «Quand la construction va, tout va.» Ce gène helvétique empêcherait par exemple de remplacer le bitume de la place de la Riponne par de la groise (ndlr: mélange de terre et de gravier). «C’est ce qu’on aime voir dans le sud de la France, mais pas chez nous… Dès qu’il pleut, ça vous salit les godasses et vous souillez le sol du magasin voisin. En Suisse, on aime garder le contrôle sur la nature. C’est tout notre imaginaire qui est à revoir.»



Fès, Yazd, Ghadamès, villes modèles? Lausanne n’a pas l’expertise millénaire des villes du Maghreb dans la lutte contre les canicules, mais devra peut-être bien s’en inspirer à l’avenir. Au Maroc, bien que peu végétalisées, les rues étroites de Fès sont constamment plongées dans l’ombre. Un luxe qu’on doit à l’architecture typique des médinas, ces villes arabo-musulmanes traditionnelles. En construisant les bâtiments très proches les uns des autres, les rayons du soleil ne pénètrent pas jusqu’au sol du labyrinthe de ruelles. Les maisons ont des façades nues, sans fenêtres, qui laissent les grosses chaleurs sur le perron. À l’intérieur, les hauts plafonds favorisent les courants d’air. Les murs sont souvent enduits de kaolin, argile d’un blanc laiteux qui «retient» la fraîcheur des heures nocturnes. Sur les toitures, on installe de grands voilages humidifiés. Des matériaux et astuces qu’on retrouve à Ghadamès, ville-oasis perdue au milieu du Sahara libyen. À Yazd, en plein cœur de l’Iran, le thermomètre dépasse souvent les 40 degrés. Pour supporter ces températures extrêmes, les habitants ont mis au point un ingénieux système de climatisation à l’ancienne, sans électricité: les badguirs (littéralement «attrape-vent» en persan). Ressemblant à de hautes cheminées, les badguirs sont dotées de grandes fentes verticales qui laissent entrer le moindre souffle d’air frais dans le logement tandis que, sous la pression, l’air chaud est expulsé de la maison via un autre conduit. La ville compte plus de 700 de ces ventilateurs naturels. Le défaut de ces architectures vernaculaires? Elles ne sont que peu reproductibles pour une ville déjà contrainte par son propre bâti. Impossible pour Lausanne de rapprocher ses immeubles les uns des autres pour s’offrir un ombrage à la maghrébine. À la place, comme l’expliquait la municipale Natacha Litzistorf dans nos colonnes début juillet: développer la végétalisation des façades, opter pour des coloris plus clairs et oser l’utilisation de matériaux de construction moins minéraux.

