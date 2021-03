Nouveau disque – Eddy de Pretto revient au centre du «je» Au malaise cru de son premier album succède un nouveau disque plus mature mais pas moins autobiographique. Coup de fil à un affranchi. Francois Barras

Eddy de Pretto en modèle pour Chanel, collection 2020. Le jeune homme complexé de Créteil est devenu porte-drapeau affirmé de bien des causes, y compris celle des pull-over problématiques. AFP

Il a l’insolence rimbaldienne des jeunes hommes doués sortis de nulle part. Sauf que chez Eddy de Pretto, «je» n’est jamais un autre. Depuis qu’il s’est imposé une «Cure» en gage de premier album cathartique, il n’a eu de cesse de s’ausculter, de se livrer, de se prendre en défaut même, pour se détester parfois. Et de jeter au grand public ses failles et ses doutes, dans un univers autobiographique et cru.

En 2018, presque du jour au lendemain, le natif du Val-de-Marne incarnait ainsi le nouveau visage pâle sous ses cheveux roux d’une «chanson française 2.0» qui cite Aznavour aussi bien que Jay Z, foule les scènes en survêtements de rappeur et applique les certitudes intersectionnelles de ses combats jusqu’au brassage de tous les codes musicaux.