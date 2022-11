Livre illustré – Eddy Mitchell couche sa jeunesse sur le papier Mêlant autobiographie et imagination, «Monsieur Eddy» raconte son adolescence parisienne. Des souvenirs superbement mis en images par le bédéaste Ralph Meyer. Philippe Muri

Extrait de «Des Lilas à Belleville». ÉD. DARGAUD

«Voici les fortifs. Au-delà, la banlieue… Pour les gosses du coin, en ce temps-là, c’est le Far West.» On se balade au début des années 50, l’été indien se prolonge à Paris, et un ado de 14 ans traîne dans les rues entre le boulevard d’Algérie et la place des Fêtes. Il répond au sobriquet de P’tit Claude. Dans la vraie vie, il s’appelle Claude Moine. L’Hexagone tout entier le connaîtra plus tard sous le nom d’Eddy Mitchell. C’est lui qui se raconte ici.