Piano et musique de chambre – Edith Fischer au miroir de sa vie L’infatigable pianiste chilienne assure samedi le concert d’ouverture de son festival de St-Légier dans l’église de La Chiésaz. Matthieu Chenal

Edith Fischer DR

Infatigable, Edith Fischer! La pianiste chilienne née en 1935 continue à jouer et à transmettre son expérience en leçons et cours de maître. Très attachée à la terre vaudoise où elle a vécu et enseigné de longues années, la fondatrice de la Semaine internationale de piano et de musique de chambre assurera le concert d’ouverture du festival lové dans l’église de La Chiésaz, à St-Légier, samedi et donnera deux jours de cours à des jeunes pianistes du monde entier.

On se souvient qu’en 2021, atteinte dans sa santé, Edith Fischer n’avait pas pu quitter le Chili. «La médecine a fait tellement de progrès que je me sens même mieux aujourd’hui!» se réjouit l’octogénaire. La pianiste était d’ailleurs déjà fidèle au rendez-vous l’année passée. Elle a, par contre, laissé entièrement à son mari, le pianiste Jorge Pepi-Alos, le soin de faire la programmation, toujours généreuse et riche en surprises. «J’apprécie, après toutes ses années, de simplement venir pour jouer. Par contre, je m’occupe encore complètement de la préparation de mes cours.»

«Je me souviens avoir travaillé les «Miroirs» de Ravel avec Claudio Arrau à New York quand j’avais 17 ans!» Edith Fischer, pianiste

Le programme de son récital de samedi fait se rapprocher le passé et le présent. «Je jouerai les «Miroirs» de Maurice Ravel, que je viens d’enregistrer à Bayreuth. Je me souviens les avoir travaillés avec Claudio Arrau à New York quand j’avais 17 ans! Comme tous les grands chefs-d’œuvre, c’est un recueil dans lequel on trouve toujours des chemins nouveaux à parcourir. Les images qu’il montre sont extraordinaires. Dans «La barque sur l’océan», j’espère que les auditeurs n’auront pas trop le mal de mer!»

Anciens élèves

Pour interpréter le 1er quatuor avec piano de Johannes Brahms, la pianiste réunit des membres actuels et anciens du Quatuor Sine Nomine: Patrick Genet, Nicolas Pache et Marc Jaermann. De quoi raviver d’autres souvenirs: «Avant même d’avoir fondé le Sine Nomine, Patrick et Marc étaient mes élèves en musique de chambre et je leur ai enseigné ce répertoire. Je les avais encouragés à former le Trio Musiviva avec le pianiste Philippe Dinkel. Cet esprit de famille est essentiel, alors que d’autres festivals réunissent des musiciens qui n’ont jamais joué ensemble.»

