Édition anniversaire – S’il part en vacances, le jazz va à Concise Le festival fondé en août 1972 sur les rives vaudoises du lac de Neuchâtel va connaître sa 50e édition ce week-end. Frédéric Ravussin

En 2006, le Cosa Nostra Jazz Band du Chablais figurait à l’affiche du 35 e Jazz en vacances. OLIVIER ALLENSPACH

«En ces mois d’été où le jazz est traditionnellement terrassé par les grandes chaleurs, peut-être serez-vous heureux de vous savoir cordialement invité, vous et vos amis, le vendredi 11 août 1972 dès 20 h 30 à Concise sous la cantine de fête au bord du lac à un concert – jam session.» Ces quelques mots, tapés à la machine à écrire et imprimés sur une page A4 dans cette couleur bleu violacée si caractéristique des stencils (qui a malheureusement perdu son odeur depuis belle lurette), constituent «l’affiche» de la première édition du Jazz en vacances. Un festival, toujours gratuit, qui fête ce week-end sa cinquantième édition.

Au programme de cet anniversaire: ragtime, New-Orleans & swing avec le Jazz Swing de Genève puis le Cosa Nostra Jazzband (du Chablais) «augmenté» d’Adriano Bassanini vendredi, et le Riviera Jazz Connection ainsi que la pianiste bernoise de boogie-woogie Ladyva samedi. Notamment.

Car oui, une fois n’est pas coutume, le festival se déroulera sur deux soirées. «On verra ce qu’il en ressort, c’est possible qu’on reconduise la formule. Mais peut-être qu’on introduira un style plus pop, plus rock ou plus soul sur la seconde soirée afin d’attirer un nouveau public», note Louis Schorpp, petit-fils d’Edgar, le regretté fondateur de l’événement.

«Mon grand-père a créé ce festival pour venir en aide à la fanfare qui était sur le point de mettre la clé sous la porte.» Louis Schorpp, président de Jazz en vacances

Quoi qu’il en soit, les deux soirées de ce jubilé seront lancées par L’Écho du Mont-Aubert, la fanfare locale qui est bien malgré elle à la base de ce festival. «Faute de moyens, elle était sur le point de mettre la clé sous la porte. Mon grand-père a alors créé ce festival dont l’entier du bénéfice de la première édition lui avait été reversé», reprend le président de la manifestation.

Essai transformé, le jazz s’est offert chaque été des vacances à Concise. Progressivement, la manifestation a pris de l’ampleur, jusqu’à accueillir quatre ou cinq groupes. Au plus fort de sa popularité dans les années 1980 elle a même été suivie par 2500 personnes sous un imposant chapiteau à trois mâts.

Fidèle à l’esprit d’origine

«Aujourd’hui, l’attrait est un peu moins marqué, mais il faut vraiment qu’une météo exécrable s’invite pour que le festival ne tourne pas», reprend Louis Schorpp. Loin de l’étiquette élitiste qui colle parfois au genre, le «Jazz en vacances» tire aussi parti de sa fidélité à l’esprit voulu par son créateur: une manifestation très populaire qui suscite de l’intérêt bien au-delà des frontières concisoises.

