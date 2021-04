Hockey sur glace – Édito – Au LHC, c’est l’heure de l’autocritique Retrouvez l’édito de notre journaliste spécialisé au sujet de l’élimination du Lausanne Hockey Club en quarts de finale des play-off. Jérôme Reynard

Jérôme Reynard, journaliste. LMS

Petr Svoboda ne s’en cache pas. Il admet sans détour que l’élimination du LHC en quarts de finale des play-off est un échec. Le nouvel actionnariat avait décidé de se donner les moyens de ses ambitions malgré la crise. De son histoire, le club vaudois n’avait jamais eu une équipe aussi forte sur le papier. Alors une sortie de route à ce stade du championnat est forcément une déception. Peu importe la qualité de l’adversaire (Zurich).

Certains joueurs, parmi lesquels des leaders de l’équipe, n’ont pas été à la hauteur lors des séries éliminatoires. Le coach (Craig MacTavish) non plus. Mais ils ne sont pas les seuls responsables. Petr Svoboda aussi doit faire son autocritique. Le boss des opérations hockey du LHC a un plan en tête. Il est convaincu d’avancer dans la bonne direction. Mais il doit également tirer des enseignements de cette saison d’un point de vue personnel. D’autant que son rôle était nouveau pour lui, quand bien même il gravite dans le monde du hockey sur glace professionnel depuis plus de 35 ans et en maîtrise bien des aspects.