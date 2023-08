Commençons par un mea-culpa. Oui, au début de la crise de Beaulieu, «24 heures» a pour l’essentiel suivi le narratif officiel. Il faut dire qu’il y avait de quoi. Un audit du contrôle des finances de la Ville qui démontrait une fraude potentielle de 27 millions de francs; une présidente du Conseil d’État et un syndic main dans la main pour dénoncer un seul et unique responsable jeté en pâture. Responsable qui aurait alors mis au point un véritable système de surfacturations à son avantage et à celui de ses proches: Marc Porchet.

Avec le temps et au fil des procès – malgré des sources «proches du dossier» tenant à leur anonymat qui mettaient en doute les compétences de certains magistrats – notre journal a pris de la distance avec cette vérité étatique. Il faut dire que, là aussi, il y avait de quoi. Ces audiences n’ont fait que démontrer, pièce après pièce, enquête après enquête, que la débâcle d’un Beaulieu – qui porte mal son nom, en l’occurrence – était avant tout due à une gouvernance pour le moins déficiente. Dont l’un des dysfonctionnements consistait en un modèle d’affaires choisi pour Beaulieu qui s’est révélé chroniquement déficitaire et dont Marc Porchet ne veut et ne peut pas porter le chapeau, en tout cas pas seul.

«Chaque soubresaut finit par faire fonctionner à plein la machine à facturer des cabinets privés d’audit.»

Une nouvelle fois, cette affaire pose la question des divers et nombreux conseils de fondation et d’administration dans lesquels siègent des élus, endossant souvent la fonction de président(e) ou vice-président(e). Lorsqu’ils pêchent, ce n’est pas – en tout cas pas toujours – par manque de savoir-faire. Mais parce que leurs agendas et leurs emplois du temps ne sont pas compatibles avec la participation à des organes dont un des rôles essentiels est de surveiller la bonne gestion. Chaque soubresaut finit par faire fonctionner à plein la machine à facturer des cabinets privés d’audit pour analyser les errances.

En attendant, ce beau gâchis débouche sur une indemnité pour Marc Porchet et des frais de justice conséquents. Tout ça – même si cela peut paraître populiste de l’écrire – aux frais du contribuable. Sans qu’on n’ait pour l’instant jugé cette affaire digne d’une commission d’enquête parlementaire. Ni que l’audit de base par lequel tout a commencé n’ait fait l’objet d’une quelconque publication. À l’heure de détricoter les responsabilités des uns et des autres, ce manque de transparence pèse.

Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2017. Plus d'infos @Cansermoz

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.