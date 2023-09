Faut-il interdire les débats contradictoires entre candidats dans les gymnases juste avant les élections? Frédéric Borloz a suscité sa première controverse nationale en imposant que non. Les fronts, comme d’habitude à pareille époque, se sont figés. La gauche crie au scandale. La droite au respect de la loi, puisque cette disposition ne ferait que respecter le principe de neutralité de l’enseignement contenu dans la loi, pensée en son temps par la socialiste Anne-Catherine Lyon. Disposition sujette à interprétation.

Et au centre? Au centre, Gerhard Pfister. Dont le profil est plus bourgeois que marxiste. Le président du… Centre suisse, justement, a dit tout le «ridicule» qu’il pensait de cette interdiction, jeudi sur X: «Ce conseiller d’État libéral devrait expliquer ce qu’il considère comme libéral. Hier, j’étais sur un podium au gymnase de Zoug, qui était juste et équilibré. Quiconque a peur des jeunes intéressés par la politique devrait laisser la politique tranquille.»

Et si la vérité était ailleurs? Dans le sens qu’il faudrait par les temps qui courent si vite une véritable éducation à l’esprit critique. Oui, il faut apprendre à nos gymnasiens à se méfier avant de faire confiance aveuglément. Se méfier de X, de TikTok, d’Insta, des journalistes, des politiques, des excès du capitalisme et du communisme, de l’idéalisme populiste, simpliste, des extrêmes, du brossage dans le sens du poil de ceux qui veulent leur voix, des fausses promesses.

«Ce qui est écrit, scandé, proclamé n’est pas forcément LA vérité.»

Que ce qui est écrit, scandé, proclamé n’est pas forcément LA vérité. Qu’une source digne de confiance un jour ne l’est pas éternellement. Qu’il faut la challenger. Qu’être citoyen est un processus. Que les mécanismes dogmatiques ont leurs codes qu’il faut savoir décrypter. Qu’un pays de lobbyistes avec des miliciens politiques, cela a plein d’avantages et plein d’inconvénients. Qu’il y a des agendas cachés partout. Qu’il faudrait que la transparence soit la règle et le secret l’exception.

Et pour tout ça, oui, il faut débattre dans les gymnases. Des débats contradictoires avec toutes les personnes susmentionnées. De quelque bord qu’elles soient. Il faut faire cela tout le temps, dans toutes les branches. Que le gymnasien qui n’est pas d’accord avec cet éditorial puisse m’expliquer pourquoi devant ses camarades. Et ne pas se poser la question juste avant une échéance électorale si on interdit une pratique que l’on tolérait auparavant. À l’heure où le jeune citoyen se détourne des urnes, c’est un rabougrissement.



