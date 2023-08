Nous sommes tous, à un moment donné, des «cetaitbienmieuxavantistes». De la nostalgie pour une époque que notre cerveau embellit avec le temps qui passe. Il y a même, dans certains pays, des mots encore plus fins. La «saudade» portugaise, mélancolie teintée d’espoir, trouve sa quintessence artistique dans les voix plaintives des «fadistas».

Rien de tout ça en France et en Suisse romande. Nous, on profite juste de la sortie d’un livre pendant que les orphelins «jetedonnistes» continuent à crier Jean-Jacques pour qu’il revienne. Trente ans que l’homme en or s’est rangé des voitures. Ce qui ne l’empêche pas de faire savoir tout le mal qu’il pense de ce bouquin.

Faut-il à tout prix vouloir sociologiser un chanteur populaire ? Peut-être pas. Mais sa retraite aussi totale que soudaine a le souffle d’une classe tellement anachronique. Alors qu’aujourd’hui encore, il pourrait sans autre remplir des stades et des comptes en banque. C’est peut-être ça qui intrigue quand certaines ou certains en sont à leur quinzième tournée d’adieu.

Cette Goldmania, cette Goldmanostalgie fait donc l’objet du travail d’un historien fan, Ivan Jablonka. Elle nous rappelle aussi qu’il y a quarante ans, les intellectuels et la presse qu’on qualifie aujourd’hui de «mainstream» n’aimaient pas trop JJG. «24 heures» n’a d’ailleurs pas toujours été très amène avec l’homme en jean et cravate fine.

Adolescent, j’étais partagé. J’étais un Balavoinien en deuil. Dont on dirait aujourd’hui que c’est un hélicologiste, mais qui, à l’époque, bousculait Mitterrand sur les plateaux télé. Et on ne pouvait pas aimer Balavoine ET Goldman, comme on ne pouvait pas aimer Duran Duran ET Spandau Ballet.

Et puis, j’ai offert le 45 tours de «Là-bas» à ma «petite amie» de l’époque qui n’en demandait pas tant. Finalement, j’ai planté des K7 de Goldman dans mon walkman violet de plus en plus souvent. Sans mettre du vieux pain sur mon balcon, pour attirer les moineaux, les pigeons. Mais avec une insouciance des années nonante qui forcément me manque parfois aujourd’hui.

