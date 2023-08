«Chez nous, on n’entend pas les billets tomber.» La phrase, sortie de la bouche d’un ancien responsable du tourisme des Alpes vaudoises il y a quelques années, voulait imager l’attrait que notre canton exerce auprès des stars mondiales: la légendaire retenue vaudoise leur permet de se promener chez nous en toute discrétion, loin de l’univers bling-bling auquel elles sont habituées.

Cette histoire de superriches est aussi celle de la villa d’Orbe-Boscéaz. Dès 1841, on a commencé à prendre la mesure de cette résidence construite vers 170 après Jésus-Christ. Les fouilles réalisées depuis n’ont cessé de confirmer le faste de l’édifice. Neuf mosaïques, dont certaines d’une finesse rare, ont été mises au jour, attestant des moyens financiers colossaux dont jouissait le maître des lieux et de sa propension à vouloir en mettre plein les mirettes à ses hôtes.

«Le tout jeune service d’archéologie cantonal avait pourtant juré d’en faire sa priorité… en 1973.»

Mais ce luxe ostentatoire ne s’affiche guère dans le paysage culturel vaudois. Le tout jeune service d’archéologie cantonal avait pourtant juré d’en faire sa priorité… en 1973. Les découvertes les plus récentes – elles remontent tout de même à plus de 30 ans – attendent toujours une restauration digne de ce nom. Et faute de moyens, la promotion de ce site archéologique pourtant majeur reste une gageure pour Pro Urba, qui peine à assurer une fréquentation suffisante.

On ne pourra pourtant pas accuser cette fondation d’avoir les yeux plus gros que le ventre: elle a revu ses ambitions à la baisse et présenté un projet de visite où les vestiges, patiemment dégagés par les archéologues puis enfouis à nouveau en attendant leur mise en valeur, resteront sous terre. Le plan de la villa sera figuré en surface par des éléments modernes. Un moyen de limiter les dépenses mais aussi une preuve de plus que Boscéaz ne cherche pas à afficher sa richesse à tout prix. Dans le milieu, on évoque à demi-mot un budget de 6 millions de francs, même s’il est encore en cours d’évaluation par l’État. Une paille face aux 180 millions de Plateforme 10.

À Avenches, à Vidy, à Nyon, à Orbe et ailleurs, le Canton de Vaud peut se targuer de posséder un fastueux patrimoine archéologique. Sans tomber dans l’ostentation, on se dit que le Canton ferait bien de lui jeter, de temps à autre, des regards un peu plus orgueilleux.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.