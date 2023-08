Les campagnes électorales ont toujours leurs boucs émissaires. Des thématiques qui deviennent des obsessions parce qu’elles sont populaires, voire populistes. Ou les deux. Les Fédérales de 2023 n’échappent ainsi pas à la règle. La migration, par exemple, revient en flèche. On rappellera tout de même, pour l’exemple, que la Suisse doit gérer entre 60 et 70’000 requérants ukrainiens pendant que l’Allemagne et la Pologne en accueillent respectivement 1 et 1,5 million.

Il y a aussi le débat sur la redevance à 200 francs. Avec, là aussi, quelques paradoxes. Notamment l’obsession de certains politiciens pour dire à quel point ils sont mal traités par des médias du service public qui ne seraient pas objectifs. Le roi du genre est très certainement le volubile PLR chablaisien Philippe Nantermod. Qui éructe sur les réseaux sociaux le mal qu’il pense de la ligne éditoriale de la RTS tout en ne cessant d’y multiplier ses minutes de présence à l’antenne. Sur tous les sujets possibles et imaginables. Pour le journaliste en quête d’un «bon client» le dimanche soir sur «Forum», Philippe Nantermod dira toujours oui.

Pensons aussi aux chantiers ferroviaires et au nouvel horaire tant décrié. Dès les premières annonces, on entend tout d’un coup une flopée de candidates et candidats de différentes villes. Et on les découvre spécialistes du dossier. Elles et ils nous disent qu’il serait quand même normal qu’il y ait dix trains par heure reliant directement leurs petites et moyennes villes à Lausanne, Genève, Zurich, Bâle, Berne et, si possible, Sion et le Tessin.

Les Socialistes, sur le dossier, ne sont pas non plus à une aberration près. Une affiche de campagne qui a fait schmolitz avec le bon peuple proclame: «Toi aussi, tu en as marre que la Romandie rate ses correspondances. Nous prenons parti pour des services publics de qualité.» Certes, certes, cher PSS. Mais rappelons que lorsque les camarades Moritz Leuenberger et Simonetta Sommaruga pilotaient la locomotive du DETEC, il ne s’est pas passé grand-chose ici. Et que c’est l’UDC Albert Rösti qui vient de débloquer vite fait bien fait 1,3 milliard pour un tunnel ferroviaire entre Morges et Perroy, long de neuf kilomètres. Celui qui a visiblement l’envie de casser le Röstigraben en matière d’investissements pour le rail, c’est lui. Et ça tombe bien, comme il est déjà élu, il ne fait pas de promesses, mais réalise celles qui n’ont pas été tenues.



Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2017. Plus d'infos @Cansermoz

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.