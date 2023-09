Tout augmente, a-t-on l’habitude de dire avec inquiétude, en ces temps d’inflation. Les aliments, l’essence, l’assurance maladie. À la maison aussi, l’électricité coûte de plus en plus cher. Allumer une lampe ou faire cuire un gratin fait s’affoler le compteur et vide nos porte-monnaies. Après les fortes hausses déjà subies en 2023 par les ménages et les entreprises, ceux-ci pensaient naïvement être tranquilles quelque temps – du moins sur cet aspect de leur budget.

Grosse erreur: les distributeurs d’électricité suisses ont annoncé le 31 août de nouvelles augmentations pour 2024. La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) parle d’une facture haute de 18% de plus en moyenne médiane. Dans le canton de Vaud, ce sera plutôt autour des 10%, mais avec de grosses disparités selon les régions, comme le détaille notre article.

Pour faire passer la douloureuse, les gestionnaires de réseau rappellent qu’ils ont acheté du courant au prix fort ces deux dernières années, et évoquent la nouvelle taxe servant à financer la «réserve fédérale» d’énergie en cas de pénurie l’hiver prochain. Ce qu’ils oublient de dire, c’est qu’ils ne sont pas contraints de répercuter ces augmentations sur la facture de leurs clients.

«L’inflation n’est pas une fatalité: les politiques publiques peuvent gérer ses répercussions.»

Les actionnaires de ces réseaux sont en majorité des institutions publiques, rappelle Laurianne Altwegg, responsable environnement, agriculture et énergie à la Fédération romande des consommateurs et vice-présidente de l’ElCom. Ils ont tout à fait le droit de subventionner davantage l’électricité, pour éviter que leurs contribuables ne tombent dans la précarité. L’inflation n’est pas une fatalité: les politiques publiques peuvent gérer ses répercussions. D’autant plus quand les consommateurs particuliers sont captifs, comme c’est le cas avec l’électricité en Suisse.

Ce qui pose surtout question, c’est l’augmentation du taux d’intérêt sur le capital investi, appelé «WACC», en bon français, qui dépassera les 4% l’année prochaine. Ce montant sert à rémunérer les acteurs qui ont financé des installations électriques. Mais son calcul à la hausse tombe très mal. Ne serait-ce pas le moment de maintenir ce taux stable, afin que les consommateurs puissent souffler?

Car tout augmente, disait-on – sauf les salaires des Suisses et des Vaudois, qui ne sont pas tous indexés sur l’indice des prix. C’est pourquoi nous inaugurons, avec un décryptage des tarifs de l’électricité, une série d’articles consacrés à la baisse du pouvoir d’achat.

Marie Maurisse est journaliste société à la rubrique Vaudoise. Active depuis près de 15 ans dans le domaine et spécialisée dans l'enquête, elle a cofondé le média spécialisé Gotham City, réalisé plusieurs documentaires et écrit deux livres. Plus d'infos @mariemaurisse

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.