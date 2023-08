Notre maison brûle mais sommes-nous seulement armés pour éteindre le feu? Question cruciale posée par la succession de feux ravageurs cet été. Pouvons-nous encore faire face à la catastrophe? Si les départs de feu sont en majorité d’origine humaine, les scientifiques parlent d’une voix et pointent le réchauffement de la planète dû à nos activités comme une des causes principales de l’ampleur de ces brasiers. Même Hawaï la tropicale n’est plus épargnée. Et après la Sibérie l’année passée, l’Arctique glacial du Canada, qui semble un endroit parfaitement incongru pour des feux de forêt, brûle à son tour.

Car c’est bien à cela qu’il va falloir s’habituer. Une saison des feux qui démarre toujours plus tôt, des feux qui prennent aujourd’hui le nom anxiogène de mégafeux, des incendies qui couvent pendant des mois sous terre, pour reprendre dès l’arrivée des beaux jours. En Gironde, un an après les incendies dévastateurs de 2022, le feu souterrain d’un gisement de lignite brûle toujours à Hostens, et personne ne sait l’éteindre.

«La lutte est inégale, ardue, mais pas perdue d’avance.»

À cette impuissance générale s’ajoute celle des pays: la France, en engageant massivement de nouveaux canadairs, et le Portugal, à coups de campagnes de prévention, ont évité le pire cet été. À quelques milliers de kilomètres, les pompiers grecs de Rhodes avaient des lances qui ne correspondaient pas aux dimensions des robinets…

La lutte est inégale, ardue, mais pas perdue d’avance. Elle exigera de nous des investissements en moyens bien supérieurs à ce qu’ils sont aujourd’hui. Mais surtout, une prise de conscience générale que nos forêts, stressées par le changement climatique, sont plus fragiles que jamais. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre, éternel mantra.

Virginie Lenk est journaliste à la rubrique internationale depuis 2019, spécialiste de l'environnement. Elle a travaillé auparavant à la RTS. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.