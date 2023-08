Chez Ineos, on a du pétrole et des idées. Surtout derrière la tête. Avec le temps qui passe, on commence à comprendre pourquoi le mastodonte de la chimie a acheté le Lausanne-Sport. Il n’a pas investi pour refaire du club de la Tuilière un grand du championnat suisse avec un espoir de retrouver l’Europe. Il le gère plutôt comme une dépendance sportive de l’OGC Nice. Le club azuréen pourrait aussi d’ailleurs avoir à terme le même rôle. On sait que Jim Ratcliffe lorgne depuis longtemps la Premiership anglaise. Il a raté Chelsea, il veut Manchester United.

«Ce scénario-là peinera à déclencher de la passion chez le supporter vaudois.»

Dans ces colonnes aujourd’hui, on vous décortique le système. En gros, Lausanne-Sport achète – pas cher, puisqu’il va évoluer dans un championnat de seconde zone – des joueurs avec un joli potentiel. Comme ce n’est pas cher, le club peut à la fois digérer des échecs et prendre des risques. Quand ceux-ci paient et que le joueur confirme, on finalise la salade en le transférant, par exemple chez le grand frère niçois. Et on sait que la première division française pourrait multiplier la valeur du joueur par un facteur 4 au minimum.

Si on y ajoute qu’Ineos reçoit de la part de la Ville 1,4 million par année pour gérer une enceinte flambant neuve financée par le contribuable, paie somme toute un loyer relativement modeste pour le terrain (200’000 francs) et qu’il n’a toujours pas tenu sa promesse de bâtir un centre de formation, on serait en droit de se dire que le joujou bleu et blanc ne coûte pas bien cher au géant de la pétrochimie (80 milliards de chiffre d’affaires). Il se pourrait même qu’il lui rapporte…

Il n’y a évidemment rien d’illégal dans tout ça. Et peut-être bien que le LS serait mort sans Ineos. Mais là, il vivote dans le bas du classement de Super League sans qu’aucune véritable perspective ambitieuse ne pointe à l’horizon. Ce scénario-là peinera à déclencher de la passion chez le supporter vaudois. Aujourd’hui, alors que les moyens ne sont pas les mêmes, on sent plus de frisson et d’envie du côté du Stade Lausanne Ouchy ou d’Yverdon-Sport.



Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2017. Plus d'infos @Cansermoz

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.