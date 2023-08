L’anecdote m’a marqué. Lors d’un échange avec un candidat aux élections fédérales, il a lâché: «Ce genre de métier pourrait vraiment m’intéresser.» Sur le moment, j’ai ressenti une gêne: parlementaire, est-ce un métier? La réponse théorique est évidemment non. Dans la pratique, c’est plus nuancé.

Dans un ouvrage publié en 2019 par l’Université de Genève et intitulé «Un parlement de milice en voie de professionnalisation», les auteurs montrent bien cette évolution. Sur l’année, le temps de travail d’un élu fédéral correspond à un 50%. En y ajoutant les activités liées à ce mandat, on passe à 71%-87%.

Les rémunérations prévues montrent aussi que sous la Coupole, on peut vivre de son mandat. En fonction du nombre de journées de séances et de leur fonction, les députés se voient allouer entre 130’000 et 150’000 francs par an à titre de rétribution et de défraiement.

La différence avec les petites communes est criante, puisqu’on peut être à la tête de l’Exécutif et toucher à peine quelques milliers par année.

Alors certes, les élus locaux ne discutent pas de l’avenir du pays. Mais d’un problème de voisinage à un panneau arraché sur la route, ils gèrent le quotidien des gens. Et prennent du temps le soir ou le week-end, souvent à côté de leur travail ou de leur retraite.

Mais ce temps donné à la société se perd, même si notre pays reste bien placé en comparaison internationale. Dans son essai «La Suisse n’existe plus», Nicolas Jutzet rappelle que si une personne sur trois donne encore de son temps pour la communauté, ce chiffre était de 50% en 1990.

Les fusions de communes peuvent évidemment aider pour que l’échelon local suscite à nouveau des vocations. Toutefois, personne n’a encore trouvé la solution pour raviver ce système de milice qu’on aime tant vanter.

