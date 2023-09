L’école fait face à un dilemme. L’expression orale étant un facteur d’inégalité, comment favoriser, entraîner la prise de parole, pilier de la démocratie, sans bousculer celles et ceux que l’exercice, justement, terrorise ou dessert?

Pour ménager les sensibilités des élèves qui n’aiment pas parler devant la classe, une des options est de miser sur une expression orale «privée» pourrait-on dire. L’élève enregistre par exemple une vidéo durant laquelle il parle d’un livre face caméra, sans la pression de l’auditoire. Ou il crée un guide touristique sous forme de podcast. Les productions sont ensuite visionnées et jugées par les enseignants. On évite ainsi que l’épreuve du grand oral ne se transforme en torture pour celles et ceux peu à l’aise. Ou pire: que leur performance ne file sur les réseaux sociaux et ne devienne source de harcèlement.

Jouer les youtubeurs ou les animateurs de podcast est sûrement plus ludique et plus apprécié des jeunes qu’une prise de parole classique. Mais d’un point de vue démocratique, la portée de ces exercices est limitée. Les élèves n’ont pas à débattre ou éprouver leur sens de la répartie, mais reproduisent ce que font les influenceurs sur les réseaux sociaux. Or les ados – ou les préados – n’ont pas besoin d’un enseignant ou d’une enseignante pour découvrir ce type de formats.

Ce dont les jeunes ont besoin, c’est d’être initiés à la rhétorique et au débat. Qu’on leur donne le goût pour les joutes verbales, qu’on les entraîne à exposer et défendre leurs idées pour un public pas forcément acquis à leur cause. Et qu’on les sensibilise à repérer les éléments de langage, les arguments fallacieux et autres stratégies trompeuses de leurs contradicteurs, ou des orateurs en général. Qu’on les aide en somme à développer leur point de vue et leur esprit critique.

