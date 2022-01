Automobilisme – Edoardo Mortara brille à Diriyah Le Genevois a terminé 6e de l’ouverture du championnat du monde de Formule E. Doublé Mercedes, Sébastien Buemi 17e. Jean-Claude Schertenleib

Edoardo Mortara a entamé la nouvelle saison de Formule E par une performance prometteuse. LDD

La saison 8 de la Formule E a commencé sous les projecteurs du circuit de Diriyah (Arabie saoudite), avec un nouveau format de qualification: deux groupes de onze pilotes, chacun a dix minutes pour signer son meilleur chrono, les quatre plus rapides de chaque groupe se retrouvent ensuite pour jouer les huit premières places de la grille (quart, demi-finale et finale) dans des duels avec élimination directe.

Aussi bien le Genevois Edoardo Mortara (Venturi) que le Vaudois Sébastien Buemi (Nissan) n’ont pas passé ce premier cap et se sont élancés respectivement des 12e et 21e places de la grille de départ. Mortara, qui adore le circuit de Diriyah, très compliqué au niveau technique, a été remarquable. Auteur d’une deuxième partie de course incroyable, il a tout donné dans les deux derniers tours pour finalement assurer la sixième place, juste derrière son nouvel équipier, le Brésilien Lucas Di Grassi.

Parti en dernière ligne, Sébastien Buemi se classe 17e. La course a été dominée par les deux pilotes Mercedes, le tenant du titre, le Néerlandais Nyck De Vries devançant le Belge Stoffel Vandoorne, qui s’était élancé de la pole position et qui a cédé le leadership à De Vries au moment de la seconde activation du «power boost». Samedi, on reprend tout à zéro pour une seconde course.

