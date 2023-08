Éducation en Suisse – Tout pour réussir la rentrée scolaire L’heure du retour à l’école a sonné pour les écoliers de Suisse romande. Mais pour que ce moment qui marque la fin des vacances ne vire pas à l’angoisse, il est important de bien le préparer. Clémentine Fitaire

La rentrée scolaire est souvent une cause d’anxiété chez les enfants. Il est important de les écouter et de trouver les mots pour les rassurer. GETTY IMAGES

Bien que la date de la rentrée diffère selon les cantons, les élèves suisses ont tous pu profiter d’une bonne coupure estivale. Des vacances nécessaires pour recharger les batteries, profiter de moments en famille ou entre amis, et se reposer afin de réattaquer plus sereinement une nouvelle année d’apprentissages. «Les vacances d’été ont de nombreux intérêts pour l’enfant, explique le Dr Dante Trojan, pédopsychiatre aux Hôpitaux universitaires de Genève. Elles représentent un moment de pause après le rythme parfois stressant du quotidien pendant l’année, où l’enfant est soumis à la vie en communauté, au bruit, aux horaires stricts…» Prendre le temps de faire d’autres activités, ou même de ne «rien» faire, apparaît ainsi comme une bouffée d’oxygène qui vient briser la routine. Même ce que l’on appelle «l’ennui» est, à juste dose, positif pour l’enfant, car il stimule l’imaginaire et la créativité.