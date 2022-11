La numérisation de nos sociétés est une tendance lourde qui semble devoir se poursuivre, du moins tant que l’approvisionnement en métaux et en énergie à bas prix (!) se maintient. C’est dans ce contexte que de coûteuses réformes scolaires se déploient pour «préparer les élèves au monde de demain». Ces réformes concernent différentes dimensions, trop souvent confondues, qu’il s’agit d’appréhender distinctement.

La première est celle de l’éducation au numérique, qui vise à attirer l’attention des élèves sur les différentes facettes de la numérisation et notamment sur ses risques: identité numérique, sécurité, consommation d’énergie, impacts sur l’environnement, effets néfastes sur la santé (vue, langage, cognition, etc.). Peu contestée, cette finalité peut se déployer dans une classe traditionnelle, sans objets particuliers.

«La numérisation de l’enseignement […] implique l’installation d’infrastructures imposantes et l’équipement du corps enseignant et des élèves.»

Le deuxième élément est l’apprentissage de l’usage des outils numériques, voire de leur programmation. Laissons ici de côté le débat sur le projet de société et la vision éducative que cela renforce, pour nous borner à préciser que ces savoirs se construisent lors de moments spécifiques et dans des classes équipées en conséquence, comme cela est le cas depuis la fin du siècle dernier pour la bureautique.

Le troisième et dernier volet est celui de la numérisation de l’enseignement de la totalité des disciplines scolaires. C’est de loin le plus coûteux, puisqu’il implique l’installation d’infrastructures imposantes et l’équipement du corps enseignant et des élèves. Ce parc de machines doit en outre être maintenu et renouvelé régulièrement, ce à quoi s’ajoute la dispendieuse formation initiale et continue de l’ensemble du personnel enseignant, ainsi qu’une hausse de la consommation d’électricité à l’heure de l’explosion des prix de l’énergie.

Des gains inexistants

On imagine que le coût financier, énergétique, environnemental et sanitaire d’une telle opération se justifie par des gains en termes d’apprentissages. Or, à l’exception de certains élèves à besoins particuliers, ces effets sont inexistants ou négatifs selon les études. C’est la conclusion à laquelle était arrivée l’OCDE* en 2015 déjà, concernant la langue première, les mathématiques et les sciences expérimentales. Toujours selon le rapport «Connectés pour apprendre» de l’OCDE, d’importants investissements dans les équipements ne réduiraient pas non plus la fracture numérique dont souffrent les élèves défavorisés.

Dans le canton de Vaud, la pétition «Stop à la fuite en avant» (que l’on peut signer en ligne) demande un moratoire afin de pouvoir débattre de ces enjeux et apporter des réponses solides aux nombreuses questions que soulève le rapport de l’école à la numérisation de nos sociétés.

* Organisation de développement et de coopération économique qui pilote les tests PISA

