L’invité – Effectuer un geste concret pour la santé des jeunes

Le 13 février prochain, le peuple suisse votera sur l’initiative «Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac». Il s’agit d’un enjeu majeur pour protéger concrètement les jeunes des ravages du tabagisme et de l’addiction.

Quelques chiffres tout d’abord: 30% des jeunes de 15 à 24 ans fument. De plus, 57% des fumeurs actuels ont commencé alors qu’ils étaient mineurs… malgré l’interdiction de la vente du tabac au moins de 18 ans. Enfin, 15% de tous les décès en Suisse – 26 personnes par jour! - sont provoqués par le tabagisme. Et un dernier chiffre pour la route (goudronnée comme une cigarette): 5,5 milliards de francs, soit l’estimation des coûts sociaux liés au tabagisme, dont 4 milliards sont à la charge de l’économie et 1,5 milliard des Cantons. Ces chiffres font mal, mais on a l’impression qu’ils sont tabous.

«Un jeune qui passe une journée de week-end normale est exposé… à 68 reprises à des stimuli protabac.»

Quant à la publicité à l’égard des jeunes, elle est, elle, massive. Souvent les jeunes sont accrochés par des stories Instagram, sur FB ou à la télé avec un design joliment fait et un texte accrocheur. Les cigarettiers exploitent leur naïveté pour élargir leur base de clients.

Selon une étude de l’Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac, un jeune qui passe une journée de week-end normale avec une sortie en soirée est exposé… à 68 reprises à des stimuli protabac. Et 16% des 15-17 ans ont déjà reçu un produit promotionnel gratuit distribué par les multinationales du tabac.

Quant au lien entre publicité visant les jeunes et tabagisme, il est désormais clairement établi: plusieurs études montrent que les jeunes ont entre 1,5 et 2 fois plus de risques de commencer à fumer lorsqu’ils ont été la cible de campagnes publicitaires. C’est rassurant de voir que l’argent des cigarettiers est bien investi… sauf que cela se fait au détriment de notre santé! D’ailleurs, les pays qui ont fait le choix d’interdire la publicité à destination des jeunes ont vu leur consommation baisser. Plus on commence tôt, plus il est difficile d’arrêter plus tard quand on devient un adulte.

Face à ce problème de santé publique, il faudrait une offensive des Cantons et de la Confédération pour, notamment, augmenter massivement la prévention dans les écoles. Mais nous pouvons déjà avancer sur ce chemin le 13 février.

Le choix de ne pas essayer

J’aimerais vous raconter une anecdote: quelques amis et moi voulions aller à la plage et une dame nous a arrêtés pour nous parler de cigarettes avec du goût. Après cela, certains ont voulu essayer et d’autres ont fait le même choix que moi, donc de ne pas essayer.

J’ai 16 ans, je ne pourrai donc pas voter le 13 février prochain. Vous qui avez la chance de pouvoir agir concrètement pour protéger nos jeunes des ravages du tabac et de l’addiction, alors votez oui à cette initiative qui permettra aux jeunes de mieux commencer leur vie d’adulte qu’accrochés à un bout de goudron et de tabac.

Abdelmalek Saiah Afficher plus Membre du comité du Parti socialiste yverdonnois

