Moderna et Pfizer font les comptes – Efficace, l’ARN messager s’avère aussi très rentable Avec des marges de 50%, ces vaccins anti-Covid affichent une rentabilité digne de la Silicon Valley et promettent une généralisation de leur concept. Pierre-Alexandre Sallier

Emballage des premiers vaccins anti-Covid Pfizer-BioNTech dans un centre logistique américain, en décembre. Cette année, Pfizer livrera 2,1 milliards de doses dans le monde et son concurrent Moderna près d’un milliard. Getty Images/AFP

L’exploit scientifico-industriel de l’année 2020 est transformé en succès commercial, confirment les comptes affichés ces quinze derniers jours par Pfizer et Moderna. Le géant new-yorkais et la biotech de Boston ont diffusé, en moins de dix mois, le vaccin le plus efficace contre une pandémie qui a paralysé l’activité économique et fait plus de 4 millions de victimes.

«Ces résultats financiers sont extraordinaires», reconnaissait le 28 juillet Albert Bourla, grand patron de Pfizer, dont la croissance repose sur un obscur vaccin à ARN messager mis au point par une start-up de Mayence. «Pratiquement tous les pays du monde discutent avec nous pour de nouvelles doses», ajoutait le responsable d’un groupe qui fournira 4 milliards de flacons l’an prochain. Ils s’ajouteront aux 2 à 3 milliards prévus par Moderna.