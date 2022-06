Accès au marché du travail – Efforts pour éviter que les Ukrainiennes se prostituent Le travail du sexe est légal en Suisse. Or, certains cantons l’interdisent aux réfugiées d’Ukraine. Il ne serait pas compatible avec l’idée de protection. Eveline Rutz

Le travail dans le quartier rouge, bien qu’il ne soit pas interdit en principe, est souvent rendu plus difficile par les règles cantonales. Photo: Urs Jaudas

Les Ukrainiennes et les Ukrainiens doivent pouvoir travailler en Suisse le plus rapidement possible. Le statut S est censé les aider à s’intégrer facilement dans le marché du travail. Or, il s’avère que les travailleurs et travailleuses du sexe ont moins de chances d’obtenir un permis de travail que les autres groupes professionnels. «Les autorités ne sont pas sur un pied d’égalité», explique Rebecca Angelini, directrice de Procore.