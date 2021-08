Série d’été: les grandes histoires d’amour de la littérature romande 2/4 – Efina et T ou l’amour par correspondance

Toute leur vie, Efina et T. s’écrivent, s’agacent et se cherchent, sans voir qu’ils tiennent l’Amour avec un grand A entre leurs doigts. «Efina», roman épistolaire de la Valaisanne Noëlle Revaz paru en 2009 chez Gallimard, fait partie des passions les plus poignantes de la littérature suisse moderne.