Nomination – Eftychia Fischer présidera la Banque Cantonale Vaudoise Entrée au conseil d’administration de la BCV l’an dernier, elle en deviendra la numéro un le 1er janvier 2022. Elle est la première femme à obtenir ce poste. Jérôme Cachin

Eftychia Fischer, née en 1963, a commencé comme trader à Londres. Aujourd’hui, elle devient présidente du conseil d’administration de la Banque Cantonale Vaudoise. BCV

Eftychia Fischer présidera le conseil d’administration de la Banque Cantonale Vaudoise à compter du 1er janvier 2022. Elle succède à Jacques de Watteville, qui occupait ce poste depuis 2018.

Née en 1963, cette diplômée de physique à l’Imperial College de Londres se consacre au monde de la finance et de la banque dès 1986. Elle est d’abord trader en dérivés de taux d’intérêt dans une société londonienne. Elle occupe plusieurs postes à responsabilité à Paris et Zurich, chez J.P. Morgan, Julius Baer et EFG International. En 2010, elle entre à l’Union Bancaire Privée (UBP) où elle est d’abord responsable de la division trésorerie et trading, puis directrice de la division Asset Management et membre du conseil d’administration.