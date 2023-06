1er jour : Genève - Le Caire

A votre arrivée, accueil par notre représentant, formalités d'entrée et transfert à votre hôtel au centre-ville.

2ème jour : Le Caire

Début de vos découvertes du Caire en compagnie de votre guide francophone égyptologue. Au programme:

– visite du musée égyptien du Caire dont les pièces les plus précieuses du trésor de Toutankhamon.

Le Grand Musée égyptien, situé sur le plateau de Gizeh, près du Caire, qui sera le plus grand musée archéologique du monde devrait ouvrir ses portes prochainement, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

– la mosquée Ibn Touloun, la plus ancienne de la ville et la plus vaste.

– le musée Gayer Anderson, qui vous permettra de visiter une maison caïrote traditionnelle.

– Le quartier des artisans, ses merveilles architecturales et un quartier plein de vie.

3ème jour : Le Caire

Sakkara est, avec Gizeh, l’une des deux nécropoles de Memphis, l’ancienne capitale pharaonique. Elle est la plus vaste d’Egypte. Vous y admirerez notamment le complexe funéraire de Djoser, connu pour sa pyramide à degrés, édifié par l’architecte Imhotep, vers 2600 av. J.C. Il est convenu de dire qu'il s'agit là du premier édifice en pierre que l'Égypte connut.

Vous visiterez également le mastaba de Mererruka (tombe d’un haut-dignitaire), qui abrite des reliefs d’une qualité exceptionnelle, et le Sérapeum, la nécropole des taureaux sacrés d’Apis.

Dans l’après-midi, à Gizeh, vous découvrirez la trilogie la plus célèbre du monde : les incontournables pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos. Avec le sphinx, elles forment le symbole de l’Egypte. (visite extérieure uniquement)

4ème jour : Le Caire - Louxor

Vol à destination de Louxor.



A Karnak, vous découvrirez le plus vaste complexe cultuel de la civilisation égyptienne, véritable cité religieuse isolée du monde profane par une enceinte de briques crues dont l’ondulation évoquait les flots de l’océan primordial. Ne manquez pas de déambuler dans la partie la plus spectaculaire du temple d’Amon, la salle hypostyle, œuvre de Séthi Ie et de son fils Ramsès II, qui avec ses 134 colonnes gigantesques ramène l’être humain à ses justes proportions.

Nous vous invitons également à découvrir un lieu confidentiel, le musée en plein air, où sont exposés de magnifiques monuments retrouvés démantelés et remontés depuis plus de 30 ans avec patience et respect. Vous admirerez notamment la chapelle Blanche de Sésostris Ier, l'une des plus anciennes réalisations de Karnak.



Par la suite, vous visiterez l’élégant temple de Louxor, conçu par Aménophis III et enrichi par Ramsès II.



Le « harem d’Amon », qui se dresse aujourd’hui au cœur de la ville, ne servait qu’une fois l’an, lors de la fête de l’Opet. La procession du dieu quittait alors Karnak pour rejoindre, par une allée longue de trois kilomètres bordée de sphinx colossaux, son épouse Mout, afin d’y revivifier son énergie créatrice. C’était également l’occasion de réaffirmer la part divine du pharaon et de légitimer ainsi son droit à régner sur le Double Pays.



Vous vous rendrez ensuite à votre hôtel pour prendre possession de vos chambres. Temps libre en fin d’après-midi.



5ème jour : Louxor

Aux aurores, départ pour un vol en montgolfière de 40 minutes environ. Au lever du soleil, vous aurez l’occasion de découvrir l’ancienne Thèbes vue du ciel. Une expérience inoubliable...



Vous prendrez ensuite votre petit déjeuner dans une ferme. Rencontre avec le propriétaire des lieux et échanges sur le quotidien d’un agriculteur



Vous poursuivrez par la vallée des Rois, où nous vous proposons de découvrir uniquement deux tombes. – Celle de Toutankhamon, une petite tombe inviolée découverte en 1922 par Carter, qui recelait un fabuleux trésor, aujourd’hui exposé au musée du Caire.

– Et celle superbe de Sethi 1er, la plus grande et la plus belle de la vallée des Rois, qui est à nouveau ouverte au public. Découverte par l’archéologue italien Belzoni en 1817, elle est longue de 137 mètres et comporte 10 chambres et 7 couloirs.



A Deir el Bahari, vous admirerez le temple funéraire d’Hatshepsout, édifice unique dans l’architecture égyptienne. Au pied d’une haute falaise, Sennenmout conçut un splendide sanctuaire creusé dans la montagne à trois terrasses super posées dédié à Amon, avec des chapelles consacrées à Hathor et Anubis.



Enfin, vous vous rendrez dans la vallée des Reines, où vous découvrirez la plus belle tombe de toute l’Egypte, celle de Néfertari, qui est à nouveau ouverte au public. Elle est ornée de près de 520 m2 de décorations pariétales, où figurent les divinités du panthéon égyptien et la reine saisie dans toute sa féminité.



6ème jour : Louxor - Sur le Nil

Après le petit déjeuner, départ pour Esna où vous découvrirez d’abord cette petite ville de province paisible.

Vous y visiterez le temple dédié à Khnoum, le dieu à tête de bélier, célébré pour contrôler les crues du Nil et avoir créé l'humanité avec son tour de potier, et à son épouse Neith, déesse de la guerre et de la chasse, mère de Sobek.

Pour y parvenir, vous traverserez le souk, coloré et plein de mille senteurs.



Puis, il sera temps d’embarquer sur votre dahabieh qui se trouve déjà après l'écluse.

Début de la navigation dans l'après-midi.

Le soir, dîner sous les étoiles...

Nuit à bord de votre dahabieh.

7ème jour : Sur le Nil

Le matin, vous vous rendrez sur le site d'El Kab qui fut la première capitale de l’Egypte, connue sous le nom de Nekheb, là où fut découverte la palette de Narmer. En ce lieu très peu fréquenté, vous découvrirez les impressionnantes murailles en brique crue qui entouraient le sanctuaire le plus sacré de Haute-Egypte, celui dédié à la déesse-vautour protectrice du Sud, Nekhbet.

Dans la montagne toute proche, vous pourrez pénétrer dans quatre magnifiques tombes du Nouvel Empire.



Poursuite de la navigation jusqu'à Edfou où vous découvrirez le temple le mieux préservé de toute la vallée du Nil, dédié au dieu du ciel à tête de faucon Horus.



Vous naviguerez encore un peu pour accoster sur l'île de Farenza. Vous pourrez vous baigner dans les eaux rafraîchissantes du Nil, longer le fleuve ou marcher au milieu des bananiers.

Dîner et nuit à bord de votre dahabieh.

8ème jour : Sur le Nil

Le matin, débarquement de votre dahabieh pour visiter le Djebel Silsileh, un site archéologique majeur qui s’étend sur les deux rives du Nil. Des graffiti dans la pierre et un cimetière prédynastique témoignent de l’occupation du site depuis la préhistoire. C’est ici que le fleuve est le plus étroit, flanqué de chaque côté de majestueuses collines de grès.

Le Djebel Silsileh fut la plus importante carrière de l'Égypte antique. Hormis le temple de Philae, tous les matériaux de construction des temples de Haute-Égypte proviennent de cette carrière, du temple de Denderah à celui de KomOmbo, en passant par la nécropole thébaine.

Vous y découvrirez le spéos du pharaon Horemheb, temple entièrement creusé dans la roche et dédié notamment à Amon, les chapelles de Séthi I, Ramsès II, Mérenptah, Ramsès V, Sheshonq I et de Ramsès III, qui abritent des stèles, les cénotaphes de hauts fonctionnaires, dont celui de l'administrateur Sénènmout et du grand prêtre d'Amon Hapouseneb, des sculptures inachevées et le port jadis utilisé pour le chargement des pierres.



Poursuite de la navigation jusqu'au soir.

Dîner et nuit à bord de votre dahabieh.

9ème jour : Sur le Nil

Le matin, visite du temple de Kom Ombo au sommet d’une éminence dominant une boucle du Nil, surgissant soudain d’une luxuriante végétation. Cette élégante réalisation ptolémaïque, dédiée aux divinités Horus le dieu-faucon et Sobek le dieu crocodile, a remplacé, comme à Dendera et à Edfou, un ancien sanctuaire de proportions moindres de l'époque de Thoutmosis III. Vous admirerez des reliefs aux couleurs miraculeusement intactes et une scène rare, une liste d'instruments de chirurgie. Dans une chapelle attenante, vous pourrez voir des momies de crocodiles.



Après la visite, poursuite de la navigation vers une belle plage de sable fin où vous pourrez vous rafraîchir dans le Nil et faire une balade dans les plantations. Le désert descend sur les rives du fleuve, les palmiers doums apparaissent, votre dahabieh passe sous le pont d'Assouan. Vous approchez du but de votre croisière...



Nuit à bord de la dahabieh.

10ème jour : Sur le Nil - Assouan

Après le petit déjeuner, débarquement et début des visites de Assouan. A bord d’un petit bateau, vous rejoindrez l’île d’Algikia. C’est en effet là que fut intégralement déplacé le site de Philae au moment de la construction «pharaonique» du haut barrage, pour le sauver des eaux. Vous y découvrirez ce qui fut la principale attraction de la ville antique de Philae, un magnifique temple consacré à Isis, dont la construction fut entreprise par l'un des derniers pharaons égyptiens, Nectanébo Ie, et terminée par les Romains.



Outre le temple d'Isis, l’île abrite aussi un mammisi (petite chapelle qui servait aux représentations des mystères de la naissance divine), une chapelle d'Hathor, deux nilomètres, un temple d'Horus et des constructions romaines tel l’élégant kiosque de Trajan.



Après la visite de Philae, vous embarquerez pour l’île de Heisa, une des deux seules îles nubiennes à avoir survécu après la construction du haut barrage d'Assouan. Ce sera l’occasion de vous promener dans les ruelles d’un petit village nubien et d’échanger avec les différentes tribus lors d’un déjeuner chez l’habitant.



Retour à Assouan et fin d’après-midi libre.

En soirée, vous serez conviés à un superbe spectacle « sons et lumières » au temple de Philae.



Dîner et nuit à l’hôtel.

11ème jour : Assouan

Ce matin, vous pourrez accoster sur l’île de Kitchener où vous vous baladerez avec ravissement dans un exubérant jardin botanique, véritable havre de couleur et de fraîcheur aux portes du désert.



Puis juste à côté, sur l’île d’Eléphantine, vous découvrirez le vaste chantier de fouilles d’une ville qui fut la capitale du premier nome de Haute-Égypte. Un petit musée présente quelques objets découverts par la mission allemande qui explore le site depuis 1969. Ne manquez pas de vous rendre au bord du fleuve pour observer les vestiges du nilomètre, celui-là même qui fut décrit par le géographe grec Strabon et sur lequel fut gravé le niveau des crues exceptionnelles.



Après le déjeuner, vous pourrez flâner dans le souk, un monde de couleurs, de bruits, et surtout de senteurs. Vous y trouverez tout : un barbier, des tissus, du pain, des montagnes d’épices, des pyramides de fruits et légumes, un service de repassage...



Pour finir cette journée, vous visiterez le musée de la Nubie, où l'histoire, l'art et la culture de cette région sont présentés de la préhistoire à nos jours, à travers une collection exceptionnelle très bien mise en valeur : bols en poterie décorés vieux de 6’000 ans, reliefs gravés de représentations d'animaux de la préhistoire, statue d'un prêtre d'Amon de la 25e dynastie, sarcophage en bois d’époque pharaonique aux parois intérieures entièrement recouvertes de hiéroglyphes, statue à tête humaine et à corps d'oiseau du dieu Ba d'époque romaine, fresques chrétiennes du 10e siècle, manuscrits et céramiques de la période islamique. Le développement de l'irrigation le long du Nil fait l'objet d'une intéressante exposition.