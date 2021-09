Drame familial en Italie – Eitan, «l’orphelin du téléphérique» déchiré entre deux clans Seul survivant de la catastrophe du Mottarone, l’enfant a été enlevé par son grand-père maternel en Israël. Une opération commando sur fond de conflit identitaire et religieux. Dominique Dunglas, Rome

Le 23 mai 2021, quatorze personnes meurent dans la chute du téléphérique du Mottarone, au-dessus de Stresa, dans le Piémont. Eitan, 6 ans, est le seul survivant de la catastrophe. Getty Images

Dans l’école Sainte-Marie-de-Canossa, à Pavie, un petit bureau était destiné à Eitan, l’enfant de 6 ans seul survivant de la chute du téléphérique de Mottarone qui avait fait quatorze victimes le 23 mai dernier. Dans la catastrophe, Eitan a perdu ses deux parents, son frère Tom et deux de ses grands-parents. Mais à l’ouverture de l’école, lundi dernier, le banc de l’enfant est resté vide. Eitan a été enlevé au domicile de sa tante paternelle par son grand-père maternel. Une violence de plus pour un enfant martyrisé par le sort et en proie aux déchirements de deux familles juives, l’une de la diaspora, l’autre vivant en Israël.