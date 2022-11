L’attachement à la provenance cantonale des candidats a diminué

Quatre Latins ou deux Bernois au Conseil fédéral: cette situation n’est ni inédite, ni exclue. L’attachement à la provenance cantonale des représentants du gouvernement a diminué, selon le politologue Georg Lutz.

Georg Lutz à Berne, le 29 octobre 2010. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Parmi les neuf candidats sur les rangs pour reprendre les sièges des conseillers fédéraux Ueli Maurer et Simonetta Sommaruga, trois sont Bernois et deux Zurichois. Une Bâloise, une Nidwaldienne, un Zougois et une Jurassienne complètent le palmarès.

Depuis 1999, la Constitution prévoit une représentation «appropriée» des régions et des communautés linguistiques. D’un point de vue purement arithmétique, un tiers du collègue devrait provenir de la Suisse romande, italienne et romanche, soit 2,3 ministres. En 2015, un troisième représentant latin a été élu avec Guy Parmelin, rappelle Georg Lutz.

Le Palais fédéral, où se réunit le Conseil fédéral. Berne, le 9 octobre 2019. KEYSTONE/Anthony Anex

Déjà quatre Latins

Selon le politologue, il n’est pas exclu qu’un quatrième Latin soit élu le 7 décembre, explique-t-il à Keystone-ATS. Ils siègeraient alors face à trois Alémaniques.

Une telle situation s’est déjà présentée en 1917. Le genevois Gustave Ador a remplacé le Saint-Gallois Arthur Hoffmann. Il a siégé aux côtés du Tessinois Giuseppe Motta, de Camille Decoppet (VD) et du Grison Felix-Louis Calonder, premier représentant rhéto-romand. Son siège a été repris par un Alémanique en 1920.

Stratégie

Les stratèges alémaniques pourraient adouber une quatrième Latine pour être sûr de récupérer la prochaine vacance. Mais cette situation ne constitue pas un moyen de pression sur les autres ministres romands pour libérer leur siège. «Les conseillers fédéraux décident librement du moment de leur retraite», souligne Georg Lutz. La pression médiatique n’est pas pertinente.

Le parlement pourrait donc élire Elisabeth Baume-Schneider pour remplacer Simonetta Sommaruga. Pour l’ancien diplomate et secrétaire général du PDC Raymond Lorentan, «il est temps que le Jura soit représenté au gouvernement fédéral», avait-il dit au «Temps».

Mais la présence d’Alain Berset, de Guy Parmelin et d’Ignazio Cassis ne lui faciliteront pas l’accès au Conseil fédéral. D’autant plus que, la Bâloise Eva Herzog et la Bernoise Evi Allemann représentent des concurrentes de poids.

Deux Bernois

Le parlement pourrait également se laisser séduire par une double représentation bernoise. Le siège d’Ueli Maurer sera repourvu en premier. Le Bernois Albert Rösti est favori dans la course. Les parlementaires pourraient dans la foulée élire la conseillère d’État Evi Allemann.

Une situation qui n’est pas non plus nouvelle. Simonetta Sommaruga (PS) et Johann Schneider-Ammann (PLR), tous deux Bernois, avaient été élus en même temps en 2010. Le duo zurichois Moritz Leuenberger (PS) et Christoph Blocher (UDC) a également siégé côte à côte.

La disposition du parlement à une double représentation est là, estime Georg Lutz. L’argument de l’appartenance cantonale a perdu du poids. Et d’expliquer ce phénomène par la mobilité de la Suisse. De nombreux candidats ne vivent plus dans leur canton d’origine et ne travaillent pas dans leur canton de résidence.

«L’identification a un canton a diminué.» L’appartenance à un parti des ministres est plus importante.