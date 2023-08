Élections en Pologne – Kaczynski s’acharne sur le «traître» Tusk pour rester au pouvoir À deux mois des législatives, les ultraconservateurs du PiS lancent un référendum contre l’immigration, jouant la carte nationaliste contre l’opposition libérale et proeuropéenne. Corentin Léotard - correspondant pour l'Europe centrale

À gauche, le chef du parti populiste et nationaliste Droit et Justice (PiS), Jaroslaw Kaczynski, considéré comme le vrai détenteur du pouvoir en Pologne. À droite, le chef de Plate-forme civique (PO), Donald Tusk, leader de l’opposition centriste et bête noire du régime. EPA/RADEK PIETRUSZKA POLAND OUT/KEYSTONE/WOJTEK RADWANSKI/AFP

Que ceux qui souhaitent brader les biens de l’État à des entreprises étrangères, partir à la retraite plus tard, faire venir «des milliers d’immigrants illégaux du Moyen-Orient et d’Afrique» et abattre la barrière frontalière érigée entre la Pologne et la Biélorussie votent pour l’opposition libérale de Donald Tusk. C’est le message envoyé jeudi matin par les députés de Droit et Justice (PiS): par une motion adoptée dans une ambiance électrique, ils ont ouvert la voie à la tenue d’un référendum national qui sera organisé le même jour que les élections législatives, le 15 octobre.