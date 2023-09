Élections fédérales 2023 – Du judoka à la violoncelliste, voici les candidats les plus surprenants Jamais autant de personnes ne se sont portées candidates pour un siège au Conseil national. Parmi elles, certaines sortent du lot. Markus Brotschi

Les personnes élues cet automne devront prêter serment, comme les parlementaires élus en 2019 que l’on voit sur cette photo. KEYSTONE

Environ 5000 candidats et candidates briguent l’un des 200 sièges du Conseil national: c’est un nouveau record. Parmi ces personnes se trouvent des politiciennes et politiciens établis, mais aussi de nombreux novices. Nous vous présentons ici dix candidats et candidates qui n’ont pas forcément les meilleures chances d’être élus, mais qui se distinguent néanmoins.