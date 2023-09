Élections fédérales 2023 – Les Verts fixent leur calendrier pour entrer au Conseil fédéral Le groupe écologiste suisse «a validé son plan d’action en vue d’une candidature» au gouvernement lors d’une rencontre samedi à Neuchâtel.

Les Verts affirment préparer ces élections «depuis un certain temps déjà». KEYSTONE/Anthony Anex

Les Verts veulent obtenir au siège au Conseil fédéral en décembre prochain. Les personnes intéressées ont jusqu’au 3 novembre pour déposer leurs candidatures.

Le groupe parlementaire se réunira les 27 octobre et 10 novembre pour actualiser sa stratégie – suite aux élections fédérales du 22 octobre – et pour auditionner les candidates et candidats, indique-t-il samedi dans un communiqué.

Réuni samedi à Neuchâtel, le groupe écologiste «a validé son plan d’action en vue d’une candidature» au gouvernement, explique-t-il. Estimant que, depuis 2019, le parti a «gagné le droit à un siège au Conseil fédéral», il a établi un calendrier permettant de recueillir les candidatures, de les étudier et de choisir qui le représentera.

Les Verts affirment préparer ces élections «depuis un certain temps déjà». Une commission d’experts mène notamment des entretiens avec différentes personnalités.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.