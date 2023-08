Énergie

Le biogaz, une solution qui mériterait d’être creusée

Depuis bien longtemps, on nous dit à quel point il est important de renoncer aux énergies fossiles. Soit. Dans cette optique, les cellules photovoltaïques et les éoliennes semblent être le graal. Mais pas grand monde ne s’inquiète de savoir comment tout cela est fabriqué. Les panneaux solaires contiennent des terres rares, pour la plupart importées de Chine ou d’Afrique. Il en est de même pour les éoliennes, dont les pales en composite sont non recyclables… sans parler des socles en béton nécessaire pour les planter dans le paysage.

Il existe pourtant une autre énergie propre: le biogaz. Plus écologique et renouvelable, il n’y a pas. Pourtant, pas grand monde en parle. Cela me sidère. Il y a pourtant tant de matières à méthaniser: les déchets végétaux, les fumiers et purins de tous les animaux des écuries, le petit-lait, etc. Et même ce qui passe dans nos toilettes. Une journaliste bien renseignée a écrit récemment qu’on pourrait couvrir 25% de nos besoins en gaz par du biogaz produit chez nous.

J’attends donc impatiemment que des têtes pensantes et des politiciens fassent la promotion de cette énergie disponible partout. Il faut juste avoir la volonté politique de construire des digesteurs. Le savoir-faire est là. Ceci ne me paraît pas plus complexe que d’ériger des éoliennes dans des endroits improbables ou de défigurer nos montagnes par des parcs de panneaux solaires. Qu’est-ce que l’on attend?

Edith Dubler, Goumoens-la-Ville

Élections fédérales

Quels dangers pour la Suisse?

Pour l’UDC, le péril vient de ceux arrivés d’ailleurs pour profiter de nos richesses. Leur credo de campagne sent le déjà-­vu, historiquement si efficace.

Pour les autres à droite, la menace c’est la gauche et ses dépenses, taxes et interdits. Pour la gauche, le danger vient de ceux qui mettent leurs gains au cœur de leurs actions sans penser à la majorité, composée de ceux et celles qui n’en profiteront jamais.

Pour la majorité des électeurs et électrices, c’est-à-dire ceux qui ne voteront pas aux élections fédérales le 22 octobre prochain, tout cela ne sert à rien. Trop compliqué, trop contradictoire pour saisir les enjeux, trop clivant. Trop loin de leur quotidien. Et s’il résidait là, le danger pour la Suisse? En 2019, aux dernières élections fédérales, notre démocratie directe magnifique a été sollicitée par moins de la moitié des personnes ayant le droit de vote.

Alors que l’enjeu est de taille! Le 22 octobre, il s’agit de donner nos voix aux personnes qui façonneront les lois fédérales et les priorités de la politique nationale des quatre prochaines années. Quatre années importantes!Intéressons-nous aux partis et aux personnes à élire au-delà des slogans accrocheurs et réducteurs. Il est encore temps de réfléchir à la couleur et à la direction que nous souhaitons donner à notre parlement. Il est temps de comprendre l’immense chance que nous avons, celle du droit d’élire!.

Doris Agazzi, Curtilles

Clientèle

La Poste, service public?

Il y a quelques mois, La Poste a fermé deux bureaux de poste à Montreux pour regrouper ceux-ci en un seul au centre commercial du Forum. Ce nouveau bureau a des heures d’ouverture qui lui sont bien spécifiques et moindres que celles des magasins du centre commercial, ce qui interroge en termes de qualité de service. Cependant ce qui est le plus ahurissant est que la boîte à lettres n’est pas accessible en dehors des heures d’ouverture de La Poste, qui semble tout faire pour réduire son service au maximum.

Par ailleurs, les anciens bureaux postaux avaient des distributeurs automatiques de billets de banque, ce qui évitait de faire la queue aux guichets. La nouvelle poste? Rien! Il faut prendre un ticket à un automate et ensuite faire la queue pour retirer l’argent.Cette nouvelle approche est-elle normale pour ce qui devrait être un service public?

René Keller, Montreux

Festival

Les cornichons de la Cité

La nouvelle directrice du Festival de la Cité avait déclaré les crevettes persona non grata lors de la dernière édition de la manifestation… Car la crevette n’a pas l’accent vaudois, ni le pedigree du lac de Bret! Compte tenu de cet adage, «produit peu local», on imagine sans autre que Mme Martine Chalverat, directrice dudit festival a, à la manière du parmesan, également banni le riz, encore asiatique, le tofu, dont le soja duquel il est issu provient pour moitié de producteurs européens, sans parler du poulet dont la moitié vient de l’autre bout du monde, ou encore des cornichons (indous pour la plupart), et enfin et surtout le poivre, quasi exclusivement sud-asiatique… Pauvre festival!

Heureusement, il nous reste le papet vaudois assaisonné au sel de Bex, le vacherin Mont-d’Or et la tomme de Rougemont, sans oublier la laitue de Morges, la raclette du Valais et les moules quagga du Léman, même si pour certains de ces délices, la saison n’est pas la bonne!

Oui, pauvre festival! On ne parlera pas ici de la programmation musicale inclusive, mais seulement de notre triste condition de cornichons de la cité… De quoi «crevette de rire» jaune devant l’arrogance et l’ineptie de telles décisions!

Bertrand Yersin, Pully

Mobilité

Renens et ses transports publics

Oui, Renens est très bien desservi, nous avons le train, le TSOL, le bus et bientôt le tram, et où vont-ils tous? Au même endroit, au Flon. Jusqu’à maintenant nous avions le 19 qui allait jusqu’à Chauderon, eh bien ils ont réussi à le supprimer une grande partie de la journée.

On marche sur la tête! D’après notre syndic, c’est très bien comme ça. Ce sont nos impôts qui financent (au moins l’intérêt de la dette colossale qui ne cesse de grossir). Il me semble qu’il serait bienvenu que nous ayons au minimum un bus qui aille jusqu’à Saint-François sans être obligé de faire des changements.

Solange Frête, Renens

Événement

Le cor des Alpes mérite mieux

Du 21 au 23 juillet 2023 a eu lieu le Festival international de cor des Alpes à Nendaz, avec pour invité d’honneur le canton de Vaud. Je constate malheureusement qu’une seule photo, certes très belle, est parue aujourd’hui dans l’édition papier de «24 heures».

Il est décevant de ne pas avoir fait un bel article reflétant ce qui s’y est passé. Ce festival réunit des joueurs et joueuses de cor des Alpes et de büchel du monde entier. Ce fut une magnifique édition. N’oublions pas que ce genre d’événement qui non seulement réunit mais unit les participants et le nombreux public présent autour d’un instrument extraordinaire et unique: le cor des Alpes.

Christofer Borloz, joueur de cor des Alpes, La Tour-de-Peilz

