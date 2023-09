Élections fédérales – La gauche saisit la justice pour permettre les débats dans les écoles Les partis de la gauche vaudoise préparent un recours à la Cour constitutionnelle contre la décision de Frédéric Borloz. Jérôme Cachin

Clarens, le 21 août 2023. À l’occasion de la rentrée, Frédéric Borloz, chef du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle, visite une classe d’apprentis cuisiniers en 3 e année à l’école professionnelle de Montreux. Chantal Dervey

La campagne électorale pour les fédérales prend une tournure judiciaire. Les partis de la gauche vaudoise, socialistes et Verts en tête, déposeront cette semaine une requête auprès de la Cour constitutionnelle, a appris «24 heures». En demandant un effet suspensif, ils cherchent à rétablir immédiatement le droit – suspendu par une directive du conseiller d’État Frédéric Borloz (PLR) – d’organiser des débats électoraux dans les établissements scolaires.

«En demandant un effet suspensif, nous espérons que les débats pourront à nouveau être organisés, même si cette interdiction a été une douche froide pour beaucoup», explique le président du Parti socialiste vaudois, Romain Pilloud, député.

La requête doit encore être mise au point puis signée par des élus socialistes, Verts, du POP et d’Ensemble à Gauche. «Et certains Vert’libéraux et des membres du Centre peuvent aussi la signer, tout comme – pourquoi pas? – des PLR et des UDC», souligne Romain Pilloud.

Une demande Maillard-Mahaim

Rappelons que, fin juin, Pierre-Yves Maillard (PS) et Raphaël Mahaim (Vert), colistiers pour le Conseil des États, ont écrit au ministre de l’école Frédéric Borloz (PLR) pour faciliter les débats électoraux contradictoires dans le cadre scolaire. Celui-ci a répondu que leur demande serait contraire «à l’obligation de neutralité de l’enseignement» et à «l’interdiction de toute propagande politique auprès des élèves».

Le 31 août, une directive du département de Frédéric Borloz a ordonné aux établissements «de renoncer, sur le temps scolaire» aux débats électoraux «durant les dix semaines qui précèdent une échéance électorale». Rappelons que les élections fédérales auront lieu le 22 octobre et le 12 novembre.

Le syndicat SUD a dénoncé une «atteinte à la liberté pédagogique». Le Syndicat des services publics (SSP) parle de «censure». Le président du parti Le Centre Suisse, Gerhard Pfister, a même réagi en fustigeant Frédéric Borloz.

Jérôme Cachin est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2019, spécialisé en politique. Il a été le responsable de la page Vaud de La Liberté de 2003 à 2019. Il est l'auteur d' Institutions politiques vaudoises, avec Mix & Remix (Loisirs et Pédagogie), paru pour la première fois en 2013. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.